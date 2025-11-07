Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
07 ноября 2025, 10:40 |
0

Легендарный полузащитник Динамо оценил разгром киевлян в Лиге конференций

Виталий Косовский считает, что поединок против боснийского «Зриньски» была закрыт после часа игры

Легендарный полузащитник Динамо оценил разгром киевлян в Лиге конференций
Динамо

В третьем матче группового этапа Лиги конференций «Динамо» добыло первую победу, обыграв с крупным счетом боснийский «Зриньски» (6:0). Своими впечатлениями от этого поединка эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился легендарный в прошлом полузащитник «бело-синих» Виталий Косовский.

– Виталий, что стало главным залогом успеха «Динамо» в поединке со «Зриньски»?
– Прежде всего – желание победить. А такой счет еще больше порадовал динамовских болельщиков

– Выигрывая со счетом 2:0, 3:0 киевляне не остановились. Поймали кураж или функциональная готовность у команды сейчас на хорошем уровне?
– Забитые мячи всегда придают уверенности. Я бы не говорил про кураж, здесь, скорее, команда четко выполняла то, что от нее требовал тренерский штаб. К тому же соперник явно был не готов к такой агрессивной игре украинской команды.

– Настолько было сильным «Динамо» или слабым соперник?
– Я бы не делал такие сравнения. В групповом раунде еврокубков нет слабых соперников. О желании я сказал, но была добыта победа и в тактическом плане, и в психологическом, все в комплексе. Этот долгожданный выигрыш на международном уровне была очень нужен «Динамо».

– Когда вы поняли, что «бело-синие» своего не упустят?
– Когда в течении трех минут (56-я и 59-я минуты) динамовцы забили второй и третий мяч. После этих голов соперник посыпался. И важно, что подопечные Александра Шовковского не остановились. Это хороший знак на будущее (улыбается). Все хотели себя проявить. Это дорогого стоит.

– Кого бы вы отметили в составе «Динамо»?
– Лучшими я бы назвал двух футболистов: Виталий Буяльский за свои 66 минут на поле провел великолепный поединок. Помимо забитого мяча он мог еще не раз отличиться, хорошо вел игру команды. И, конечно же, нельзя не отметить Михавко, для которого это был один из лучших матчей в составе «Динамо». На левом фланге он был хозяином, проделав колоссальный объем работы. Тарас успевал и в защите, и в атаке. Молодец!

– Этот выигрыш может стать для «Динамо» переломной в групповом раунде Лиги конференций?
– Она обязана стать таковой. Это была сложная победа в моральном плане, которая должна дать толчок для того, чтобы еще лучше работать, совершенствоваться и прогрессировать.

– Впереди у киевлян сложный матч в Премьер-лиге против ЛНЗ. Успеет ли команда восстановиться к этой игре?
– Это правильный вопрос. Болельщики должны понимать, что работать в таком графике, как сейчас «Динамо» или «Шахтер», очень непросто, учитывая длительные переезды. Да, есть небольшое время на восстановление, но физиологию никто не отменял.

У Александра Шовковского есть в распоряжении 20 футболистов, которые должны в любой момент выйти на поле и показывать свои лучшие качества. Поэтому в матче чемпионата вполне возможна ротация. Вчера, играя по результату, наставник «Динамо» во втором тайме делая замены, уже думал о поединке с ЛНЗ.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
