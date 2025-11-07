Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный тренер: «Динамо будет сложно. Могут возникнуть проблемы»
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 22:10 |
Известный тренер: «Динамо будет сложно. Могут возникнуть проблемы»

Александр Бабич поделился ожиданиями от игры между Динамо и ЛНЗ

Александр Бабич

Известный украинский тренер Александр Бабич в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от матча 12-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и черкасским ЛНЗ:

«Кто бы еще перед началом сезона мог предположить, что это может быть центральный матч тура. Но факт остается фактом. Потихоньку, но черкасская команда поднялась наверх и уже длительное время находится среди лидеров.

Уверен, что на настроение коллектива не повлияет домашнее поражение от «Карпат» в прошлом туре. ЛНЗ демонстрирует надежную игру в обороне, о чем свидетельствует количество пропущенных мячей. Команда Виталия Пономарева хорошо выбегает в контратаки, и это показал поединок против «Шахтера».

«Динамо» будет сложно, поскольку в середине недели они провели еврокубковый поединок. При этом, если киевляне будут раскрываться, то могут возникнуть проблемы. Защитники «бело-синих» не всегда правильно выдерживают баланс, делая ошибки при переходе из атаки в оборону.

Однако динамовцы учтут ошибки «горняков» и будут, на мой взгляд, действовать с максимальной концентрацией, что позволит команде Александра Шовковского выиграть. Счет? Много голов не будет. Думаю, даже, что судьбу матча решит один забитый мяч. 1:0».

Матч «Динамо» – ЛНЗ состоится 9 ноября в 15:30 по киевскому времени.

Александр Бабич Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 0
