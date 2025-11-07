Буряк назвал игрока Динамо, за которого переживает вся команда

В четверг, 6 ноября, состоялся матч третьего тура Лиги конференций, в котором киевское «Динамо» разгромило боснийский «Зриньски» со счетом 6:0.

Бывший футболист «бело-синих» Леонид Буряк поделился мнением о результате поединка и оценил игру румынского форварда Владислава Бленуце, который впервые забил за украинский клуб.

– Конечно, после такого результата и настроение другое, и игра нашей команды заслуживает комплиментов. После тяжелого матча с «Шахтером» было волнение за стартовый отрезок поединка с «Зриньски». Потому и первые 5-10 минут дались киевлянам непросто.

Команды из бывшей Югославии очень колючие, у них есть немало хороших футболистов. Безусловно, «Зриньски» уступает в классе «Динамо», однако нужный результат в еврокубках еще необходимо получить, за него надо драться, цепляться.

Понравилось, что «Динамо» забивало голы на любой вкус. Особое настроение киевлян ощущалось с самого старта матча, ведь в еврокубках очень важно не пропускать первый.

– Дебютным голом за «Динамо» отметился Бленуце...

– И сделал это классически, как для нападающего. Примечательно, что вся команда за него переживает и поддерживает, как поддерживала и Герреро, когда тот проходил адаптацию, – рассказал Буряк.