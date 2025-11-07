Буряк назвал игрока Динамо, за которого переживает вся команда
Именитый экс-футболист оценил игру Владислава Бленуце в матче Лиге конференций
В четверг, 6 ноября, состоялся матч третьего тура Лиги конференций, в котором киевское «Динамо» разгромило боснийский «Зриньски» со счетом 6:0.
Бывший футболист «бело-синих» Леонид Буряк поделился мнением о результате поединка и оценил игру румынского форварда Владислава Бленуце, который впервые забил за украинский клуб.
– Конечно, после такого результата и настроение другое, и игра нашей команды заслуживает комплиментов. После тяжелого матча с «Шахтером» было волнение за стартовый отрезок поединка с «Зриньски». Потому и первые 5-10 минут дались киевлянам непросто.
Команды из бывшей Югославии очень колючие, у них есть немало хороших футболистов. Безусловно, «Зриньски» уступает в классе «Динамо», однако нужный результат в еврокубках еще необходимо получить, за него надо драться, цепляться.
Понравилось, что «Динамо» забивало голы на любой вкус. Особое настроение киевлян ощущалось с самого старта матча, ведь в еврокубках очень важно не пропускать первый.
– Дебютным голом за «Динамо» отметился Бленуце...
– И сделал это классически, как для нападающего. Примечательно, что вся команда за него переживает и поддерживает, как поддерживала и Герреро, когда тот проходил адаптацию, – рассказал Буряк.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер предположил, как развернется борьба на всех этажах турнирной таблицы
Итальянская «Рома» одолела шотландский «Рейнджерс» со счетом 2:0 в матче четвертого тура