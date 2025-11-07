Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буряк назвал игрока Динамо, за которого переживает вся команда
Лига конференций
07 ноября 2025, 11:21 |
1119
1

Буряк назвал игрока Динамо, за которого переживает вся команда

Именитый экс-футболист оценил игру Владислава Бленуце в матче Лиге конференций

07 ноября 2025, 11:21 |
1119
1 Comments
Буряк назвал игрока Динамо, за которого переживает вся команда
ФК Динамо Киев

В четверг, 6 ноября, состоялся матч третьего тура Лиги конференций, в котором киевское «Динамо» разгромило боснийский «Зриньски» со счетом 6:0.

Бывший футболист «бело-синих» Леонид Буряк поделился мнением о результате поединка и оценил игру румынского форварда Владислава Бленуце, который впервые забил за украинский клуб.

– Конечно, после такого результата и настроение другое, и игра нашей команды заслуживает комплиментов. После тяжелого матча с «Шахтером» было волнение за стартовый отрезок поединка с «Зриньски». Потому и первые 5-10 минут дались киевлянам непросто.

Команды из бывшей Югославии очень колючие, у них есть немало хороших футболистов. Безусловно, «Зриньски» уступает в классе «Динамо», однако нужный результат в еврокубках еще необходимо получить, за него надо драться, цепляться.

Понравилось, что «Динамо» забивало голы на любой вкус. Особое настроение киевлян ощущалось с самого старта матча, ведь в еврокубках очень важно не пропускать первый.

– Дебютным голом за «Динамо» отметился Бленуце...

– И сделал это классически, как для нападающего. Примечательно, что вся команда за него переживает и поддерживает, как поддерживала и Герреро, когда тот проходил адаптацию, – рассказал Буряк.

По теме:
Известный тренер о победе Динамо: «Пусть немного отдохнут от давления»
В Италии оценили игру Довбика после результативной передачи в матче ЛЕ
Ризнык, отыграв на «ноль» с Брейдабликом, отметил «сухой» юбилей
Лига конференций Динамо Киев Зриньски Мостар Динамо - Зриньски Леонид Буряк Владислав Бленуце
Николай Тытюк Источник: Footboom
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о предстоящем туре УПЛ
Футбол | 07 ноября 2025, 09:22 6
«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о предстоящем туре УПЛ
«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о предстоящем туре УПЛ

Известный тренер предположил, как развернется борьба на всех этажах турнирной таблицы

Гасперини оценил игру Довбика в Лиге Европы, где украинец отдал ассист
Футбол | 07 ноября 2025, 10:31 0
Гасперини оценил игру Довбика в Лиге Европы, где украинец отдал ассист
Гасперини оценил игру Довбика в Лиге Европы, где украинец отдал ассист

Итальянская «Рома» одолела шотландский «Рейнджерс» со счетом 2:0 в матче четвертого тура

Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Теннис | 06.11.2025, 19:57
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
Футбол | 06.11.2025, 23:56
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Футбол | 07.11.2025, 07:33
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
Тільки сепари і можуть переживати за фаната путлєра блеуце 🤮
Ответить
+1
Популярные новости
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
05.11.2025, 12:44 1
Футбол
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
06.11.2025, 08:33
Бокс
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
05.11.2025, 19:33 4
Хоккей
Ярослава МАГУЧИХ: «Тренера спрашивали, зачем я это сделала»
Ярослава МАГУЧИХ: «Тренера спрашивали, зачем я это сделала»
05.11.2025, 17:58
Другие виды
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
05.11.2025, 09:44 3
Футбол
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем