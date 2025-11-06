Центральный защитник киевского Динамо Денис Попов вывел команду вперед в матче третьего тура Лиги конференций 2025/26 против Зриньски Мостар.

Попов поразил ворота соперников на 21-й минуте. Ассист на Дениса с углового отдал капитан Виталий Буяльский. Подопечные Александра Шовковского побеждают 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Попова этот гол стал первым в еврокубках в этом сезоне и второй, если учитывать поединки чемпионата и Кубка Украины.

Динамо и Зриньски начали встречу 6 ноября в 22:00 на стадионе Люблин.

❗️ ВИДЕО. Домашняя заготовка СаШо. Как Попов забил в матче Динамо – Зриньски

