Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Домашняя заготовка СаШо. Как Попов забил в матче Динамо – Зриньски
Лига конференций
06 ноября 2025, 22:32 | Обновлено 06 ноября 2025, 22:44
Денис вывел киевлян вперед в матче 3-го тура Лиги конференций на 21-й минуте

Центральный защитник киевского Динамо Денис Попов вывел команду вперед в матче третьего тура Лиги конференций 2025/26 против Зриньски Мостар.

Попов поразил ворота соперников на 21-й минуте. Ассист на Дениса с углового отдал капитан Виталий Буяльский. Подопечные Александра Шовковского побеждают 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Попова этот гол стал первым в еврокубках в этом сезоне и второй, если учитывать поединки чемпионата и Кубка Украины.

Динамо и Зриньски начали встречу 6 ноября в 22:00 на стадионе Люблин.

Денис Попов Виталий Буяльский Александр Шовковский Динамо Киев Зриньски Мостар Динамо - Зриньски Лига конференций
