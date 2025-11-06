ВИДЕО. Домашняя заготовка СаШо. Как Попов забил в матче Динамо – Зриньски
Денис вывел киевлян вперед в матче 3-го тура Лиги конференций на 21-й минуте
Центральный защитник киевского Динамо Денис Попов вывел команду вперед в матче третьего тура Лиги конференций 2025/26 против Зриньски Мостар.
Попов поразил ворота соперников на 21-й минуте. Ассист на Дениса с углового отдал капитан Виталий Буяльский. Подопечные Александра Шовковского побеждают 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Для Попова этот гол стал первым в еврокубках в этом сезоне и второй, если учитывать поединки чемпионата и Кубка Украины.
Динамо и Зриньски начали встречу 6 ноября в 22:00 на стадионе Люблин.
