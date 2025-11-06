Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
06 ноября 2025, 20:23 | Обновлено 06 ноября 2025, 20:26
ВИДЕО. Пробил резаным после углового. Бондаренко открыл счет для Шахтера

На 28-й минуте горняки вышли вперед в игре с Брейдабликом

ФК Шахтер. Артем Бондаренко

6 ноября в 19:45 проходит матч 3-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском Кракове играют донецкий Шахтер и исландский Брейдаблик.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 28-й минуте горняки вышли вперед в игре с Брейдабликом (1:0).

Артем Бондаренко после подачи с углового пробил резаным ударом.

ГОЛ! 1:0. Артем Бондаренко, 28 мин

Артем Бондаренко Лига конференций Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
