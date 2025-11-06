Лига конференций06 ноября 2025, 20:23 | Обновлено 06 ноября 2025, 20:26
ВИДЕО. Пробил резаным после углового. Бондаренко открыл счет для Шахтера
На 28-й минуте горняки вышли вперед в игре с Брейдабликом
6 ноября в 19:45 проходит матч 3-го тура Лиги конференций 2025/26.
В польском Кракове играют донецкий Шахтер и исландский Брейдаблик.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 28-й минуте горняки вышли вперед в игре с Брейдабликом (1:0).
Артем Бондаренко после подачи с углового пробил резаным ударом.
ГОЛ! 1:0. Артем Бондаренко, 28 мин
