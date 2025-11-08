Довбик или Фергюсон? В «Роме» возник скандал со сборной по поводу форварда
«Волки» имеют конфликт с Ирландией
Нападающий «Ромы» Эван Фергюсон, который еще не восстановился после травмы лодыжки, неожиданно получил вызов в сборную Ирландии на отбор ЧМ-2026.
Форвард получил повреждение в начале матча с «Пармой» 29 октября и до сих пор не выходил на поле. Наставник «джаллоросси» Джан Пьеро Гасперини не включил его в заявку на игру Лиги Европы с «Рейнджерс», планируя его возвращение после международной паузы. Однако тренер ирландцев Геймир Хадльгримссон все же вызвал игрока, чтобы лично оценить его состояние.
В «Роме» очень разозлились на этот поступок. В клубе считают, что риск рецидива сейчас слишком велик.
