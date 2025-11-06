Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обнародована команда недели Лиги чемпионов
Лига чемпионов
06 ноября 2025, 18:28 |
490
1

Обнародована команда недели Лиги чемпионов

Завершились матчи четвертого тура основного раунда

06 ноября 2025, 18:28 |
490
1 Comments
Обнародована команда недели Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

УЕФА обнародовал символическую команду недели Лиги чемпионов.

Завершились матчи четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов.

  • Вратарь: Мануэль Нойер (Бавария);
  • Защитники: Карлос Аугусто (Интер), Робин Кох (Айнтрахт), Деррик Люкассен (Пафос);
  • Полузащитники: Давиде Дзаппакоста (Аталанта), Алексис Макаллистер (Ливерпуль) Ибрагим Маза (Байер), Карлос Форб (Байер), Фил Фоден (Манчестер Сити);
  • Нападающие: Микель Мерино (Арсенал), Виктор Осимхен (Галатасарай).

Ранее был назван лучший игрок недели Лиги чемпионов

По теме:
Флориан Вирц и Килиан Мбаппе возглавляют интересный рейтинг ЛЧ
Коуч Аталанты: «Я очень рад тому, как мы проложили путь к победе»
В Португалии оценили игру Судакова и Трубина после неудачи Бенфики в ЛЧ
Лига чемпионов символическая сборная Мануэль Нойер Бавария Карлос Аугусто Интер Милан Робин Кох Айнтрахт Франкфурт Пафос Давиде Дзаппакоста Аталанта Алексис Макаллистер Байер Фил Фоден Микель Мерино Виктор Осимхен
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Загреб – Сельта. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 06 ноября 2025, 19:11 0
Динамо Загреб – Сельта. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо Загреб – Сельта. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 6 ноября и начнется в 19:45 по Киеву

Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Бокс | 06 ноября 2025, 08:33 0
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»

Промоутер о битве взглядов в боксе

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 06.11.2025, 15:29
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06.11.2025, 16:51
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Футбол | 06.11.2025, 07:14
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Команда тижня повинна складатись з гравців тих команд, які відверті ауцайдери , а створили диво: Брюгге, Пафос, Карабах.
Ответить
0
Популярные новости
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
05.11.2025, 09:44 3
Футбол
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
05.11.2025, 07:02 1
Бокс
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 8
Футбол
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
05.11.2025, 13:00 14
Футбол
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
05.11.2025, 06:42 1
Футбол
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем