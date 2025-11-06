Лига чемпионов06 ноября 2025, 18:28 |
Обнародована команда недели Лиги чемпионов
Завершились матчи четвертого тура основного раунда
УЕФА обнародовал символическую команду недели Лиги чемпионов.
Завершились матчи четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов.
- Вратарь: Мануэль Нойер (Бавария);
- Защитники: Карлос Аугусто (Интер), Робин Кох (Айнтрахт), Деррик Люкассен (Пафос);
- Полузащитники: Давиде Дзаппакоста (Аталанта), Алексис Макаллистер (Ливерпуль) Ибрагим Маза (Байер), Карлос Форб (Байер), Фил Фоден (Манчестер Сити);
- Нападающие: Микель Мерино (Арсенал), Виктор Осимхен (Галатасарай).
Ранее был назван лучший игрок недели Лиги чемпионов
Introducing your Team of the Week! 🌟@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/ZafIYV6Z6r— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2025
Команда тижня повинна складатись з гравців тих команд, які відверті ауцайдери , а створили диво: Брюгге, Пафос, Карабах.
