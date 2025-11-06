Эксперт: «Наши команды на евроарене превратились в мальчиков для битья»
Петр Кушлик разочарован выступлениями «Динамо» и «Шахтера»
Бывший тренер «Закарпатья» и «Волыни» Петр Кушлик прокомментировал выступления украинских команд в еврокубках.
«Посмотрел я вчера на матчи Лиги чемпионов — и стало очень больно за наш футбол. Два наших суперклуба «Динамо» и «Шахтер» опустились в нынешнем еврокубковом сезоне аж до Лиги конференций, третьего по рангу турнира. Душа болит, что в таблице коэффициентов УЕФА наши показатели с каждым годом все хуже и хуже.
Зато команды из постсоветского пространства удивляют. Судите сами: в Лиге чемпионов азербайджанский «Карабах» на равных играет с «Челси» – 2:2, а казахстанский «Кайрат» создал серьезное сопротивление на выезде не менее легендарному миланскому «Интеру», уступив с минимальным счетом 1:2. К сожалению, в нынешнем розыгрыше украинский болельщик о таком может только мечтать! Кому только наши гранды в Европе не проигрывали! «Динамо» – киприотам, израильтянам, турецкому середняку, а «Шахтер» – и «Панатинаикосу», и «Серветту», и «Легии». Когда же мы увидим убедительные победы над соперниками, которых обязаны обыгрывать? Очень обидно, что наши команды на евроарене постепенно превратились в мальчиков для битья. Хотя бить должны мы, а не отбывать номер!»
Следующие матчи в Лиге конференций «Динамо» и «Шахтер» сыграют 6 ноября: «горняки» в 19:45 встретятся с исландским «Брейдабликом», а киевляне в 22:00 будут противостоять боснийскому «Зриньски».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер о битве взглядов в боксе
Фоден опередил Осимхена