Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт: «Наши команды на евроарене превратились в мальчиков для битья»
Лига конференций
06 ноября 2025, 16:58 | Обновлено 06 ноября 2025, 17:00
259
1

Эксперт: «Наши команды на евроарене превратились в мальчиков для битья»

Петр Кушлик разочарован выступлениями «Динамо» и «Шахтера»

ФК Динамо Киев

Бывший тренер «Закарпатья» и «Волыни» Петр Кушлик прокомментировал выступления украинских команд в еврокубках.

«Посмотрел я вчера на матчи Лиги чемпионов — и стало очень больно за наш футбол. Два наших суперклуба «Динамо» и «Шахтер» опустились в нынешнем еврокубковом сезоне аж до Лиги конференций, третьего по рангу турнира. Душа болит, что в таблице коэффициентов УЕФА наши показатели с каждым годом все хуже и хуже.

Зато команды из постсоветского пространства удивляют. Судите сами: в Лиге чемпионов азербайджанский «Карабах» на равных играет с «Челси» – 2:2, а казахстанский «Кайрат» создал серьезное сопротивление на выезде не менее легендарному миланскому «Интеру», уступив с минимальным счетом 1:2. К сожалению, в нынешнем розыгрыше украинский болельщик о таком может только мечтать! Кому только наши гранды в Европе не проигрывали! «Динамо» – киприотам, израильтянам, турецкому середняку, а «Шахтер» – и «Панатинаикосу», и «Серветту», и «Легии». Когда же мы увидим убедительные победы над соперниками, которых обязаны обыгрывать? Очень обидно, что наши команды на евроарене постепенно превратились в мальчиков для битья. Хотя бить должны мы, а не отбывать номер!»

Следующие матчи в Лиге конференций «Динамо» и «Шахтер» сыграют 6 ноября: «горняки» в 19:45 встретятся с исландским «Брейдабликом», а киевляне в 22:00 будут противостоять боснийскому «Зриньски».

Saar
Карабах, Кайрат, Брюгге і Пафос - грали достойно! Бо суперники були у них топові!
