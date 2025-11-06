Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
В Португалии оценили игру Судакова и Трубина после неудачи Бенфики в ЛЧ

Лиссабонский клуб потерпел поражение в противостоянии с немецким «Байером»

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В среду, 5 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором сыграли португальская «Бенфика» и немецкий «Байер». Подопечные Жозе Моуриньо потерпели поражение со счетом 0:1.

В этом противостоянии с первых минут на поле вышли и два игрока сборной Украины – голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Португальская пресса оценила выступления футболистов.

Анатолий Трубин: «Странная игра для украинца – он практически ничего не сделал за весь матч и пропустил странный гол. Первый удар Патрика Шика украинец отразил, но второй был явно забит с нарушением. Работа ног Трубина в этот вечер была не блестящей. Он сделал минимум из того, на что способен».

Георгий Судаков: «Сделал две отличных передачи, которые могли заканчиваться голами. Показал отличную индивидуальную игру, которая позволила Лукебакио выйти на позицию для взятия ворот. Однако, в некоторых эпизодах Судаков слишком легко терял мяч».

«Бенфика» занимает 35-е место в турнирной таблице, не имея ни одного балла. В следующем туре Лиги чемпионов «орлы» на выезде сыграют против нидерландского «Аякса».

Николай Тытюк Источник: A Bola
umnuy2
такие конфетки раздовал,но кто виноват что кривоногие партнёры
Ответить
+3
Vitaly Kozak
Цікаве формулювання: "практично нічого не зробив за весь матч." Цікаво, що він мав робити весь матч?
Ответить
0
