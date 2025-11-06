Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 ноября 2025, 16:23
Эксперт: Братьям Суркисам должно быть тревожно. Какая идея развития Динамо

Вацко отметил проблемы киевской команды

Эксперт: Братьям Суркисам должно быть тревожно. Какая идея развития Динамо
ФК Динамо Киев

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко после двух матчей Динамо против Шахтера не готов сказать, в каком направлении развивается киевская команда.

«Вопрос в том, куда идет Динамо, если Шахтер с 18-20-летними бразильцами обыгрывает Динамо в трех из четырех таймах двух матчей? Братьям Суркисам должно быть тревожно, хотя, конечно, поражение в УПЛ не стало катастрофой, ведь впереди еще много туров и чемпионство определяется не в очных матчах».

«Но просто интересно, какая идея развития Динамо», – сказал Вацко.

Киевляне выиграли у Шахтера в Кубке Украины, но проиграли в УПЛ.

Виктор Вацко Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер
Источник: Вацко Live
