Эксперт: Братьям Суркисам должно быть тревожно. Какая идея развития Динамо
Вацко отметил проблемы киевской команды
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко после двух матчей Динамо против Шахтера не готов сказать, в каком направлении развивается киевская команда.
«Вопрос в том, куда идет Динамо, если Шахтер с 18-20-летними бразильцами обыгрывает Динамо в трех из четырех таймах двух матчей? Братьям Суркисам должно быть тревожно, хотя, конечно, поражение в УПЛ не стало катастрофой, ведь впереди еще много туров и чемпионство определяется не в очных матчах».
«Но просто интересно, какая идея развития Динамо», – сказал Вацко.
Киевляне выиграли у Шахтера в Кубке Украины, но проиграли в УПЛ.
