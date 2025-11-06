Эксперт: Братьям Суркисам должно быть тревожно. Какая идея развития Динамо

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко после двух матчей Динамо против Шахтера не готов сказать, в каком направлении развивается киевская команда.

«Вопрос в том, куда идет Динамо, если Шахтер с 18-20-летними бразильцами обыгрывает Динамо в трех из четырех таймах двух матчей? Братьям Суркисам должно быть тревожно, хотя, конечно, поражение в УПЛ не стало катастрофой, ведь впереди еще много туров и чемпионство определяется не в очных матчах».

«Но просто интересно, какая идея развития Динамо», – сказал Вацко.

Киевляне выиграли у Шахтера в Кубке Украины, но проиграли в УПЛ.