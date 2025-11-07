Реал интересуется одним из лучших игроков мира. За него просят €150 млн

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
07 ноября 2025, 13:33 |
Арсенал установил большой ценник на Деклана Райса

Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Мадридский «Реал» интересуется английским полузащитником лондонского «Арсенала» Декланом Райсом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «канониры» установили на 26-летнего футболиста ценник в размере 150 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Деклан Райс провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Марком Гехи.

Деклан Райс Реал Мадрид Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
