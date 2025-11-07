Реал интересуется одним из лучших игроков мира. За него просят €150 млн

Мадридский «Реал» интересуется английским полузащитником лондонского «Арсенала» Декланом Райсом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «канониры» установили на 26-летнего футболиста ценник в размере 150 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Деклан Райс провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Марком Гехи.