Испания07 ноября 2025, 13:33 |
468
0
Реал интересуется одним из лучших игроков мира. За него просят €150 млн
Арсенал установил большой ценник на Деклана Райса
07 ноября 2025, 13:33 |
468
0
Мадридский «Реал» интересуется английским полузащитником лондонского «Арсенала» Декланом Райсом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, «канониры» установили на 26-летнего футболиста ценник в размере 150 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Деклан Райс провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Марком Гехи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 ноября 2025, 23:46 1
Андрей Лунин считает, что Илья заиграл бы в Реале
Футбол | 07 ноября 2025, 11:53 0
Команда Арды Турана со счетом 2:0 обыграла «Брейдаблик»
Футбол | 07.11.2025, 01:32
Бокс | 07.11.2025, 06:42
Футбол | 07.11.2025, 11:44
Комментарии 0
Популярные новости
06.11.2025, 07:44 24
06.11.2025, 19:57
06.11.2025, 08:33
05.11.2025, 13:54 9
07.11.2025, 06:23 16
05.11.2025, 20:33 28
07.11.2025, 06:47 10