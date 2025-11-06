Сыграют с Украиной. Сборная Исландии назвала состав на матчи отбора ЧМ-2026

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон объявил список игроков, вызванных на ноябрьские матчи европейской квалификации ЧМ-2026 против Азербайджана и Украины.

Состав сборной Исландии

Вратари: Элиас-Рафн Олафссон («Митьюлланн», Дания), Гакон Вальдимарссон («Брентфорд», Англия), Антон Эйнарссон («Брейдаблик»).

Защитники: Логи Томассон («Самсунспор», Турция), Даниель Гретарссон («Сеннерьюске», Дания), Гьордур Магнуссон («Левадиакос», Греция), Сверрир Ингасон («Панатинаикос», Греция), Виктор Пальссон («Гор.

Полузащитники: Арон Гуннарссон («Аль-Гарафа», Катар), Бьярки Бьяркасон («Венеция», Италия), Гисли Тордарсон («Лех», Польша), Исак Йоханнессон («Кельн», Германия), Андри Бальдурссон («Касимпаша», «Касимпаша» («Престон», Англия), Кристиан Глинссон (Твенте, Нидерланды), Йоганн Гудмундссон (Аль-Дафра, ОАЭ), Гакон Гаральдссон (Лилль, Франция), Йон Торстейнссон (Герта) (Дженоа, Италия), Микаель Андерсон (Юргорден, Швеция).

Нападающие: Бриньоульфюр Виллумссон (Гронинген, Нидерланды), Севар Магнуссон (Бранн, Норвегия), Андре Гудйонсен (Блэкберн, Англия), Даниель Гудйонсен (Мальме), Швеция), Альберт.

Матч 6 тура отбора ЧМ-2026 в группе D между сборными Украины и Исландии состоится 16 ноября в Варшаве на стадионе «Легия». Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.