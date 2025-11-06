Брюгге впервые за 56 лет забил 3 гола испанской команде в еврокубках
Бельгийцы в матче Лиги чемпионов сыграли вничью с Барселоной
Брюгге впервые за 56 лет (с 1969 года) забил 3 мяча в ворота команды из Испании.
Произошло это в матче 4 тура Лиги чемпионов, в котором бельгийский клуб на своем поле сыграл вничью с Барселоной со счетом 3:3.
В последний раз Брюгге забивал 3+ гола в ворота испанской команды еще в Кубке ярмарок, предшественнике Кубка УЕФА. Тогда бельгийцы дома победили Сабадель со счётом 5:1.
Если принимать во внимание официальные турниры под эгидой УЕФА, то подобный случай произошел впервые в истории Брюгге.
Club Brugge haven't scored that many against a Spanish side since 1969! Should their disallowed 4️⃣th against Barcelona have stood? 🔍🖥️ https://t.co/J5DlIckbS4 pic.twitter.com/xnhz6fEYX9— Flashscore.com (@Flashscorecom) November 6, 2025
