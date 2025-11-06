Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брюгге впервые за 56 лет забил 3 гола испанской команде в еврокубках
Лига чемпионов
06 ноября 2025, 12:56 |
Брюгге впервые за 56 лет забил 3 гола испанской команде в еврокубках

Бельгийцы в матче Лиги чемпионов сыграли вничью с Барселоной

Брюгге впервые за 56 лет (с 1969 года) забил 3 мяча в ворота команды из Испании.

Произошло это в матче 4 тура Лиги чемпионов, в котором бельгийский клуб на своем поле сыграл вничью с Барселоной со счетом 3:3.

В последний раз Брюгге забивал 3+ гола в ворота испанской команды еще в Кубке ярмарок, предшественнике Кубка УЕФА. Тогда бельгийцы дома победили Сабадель со счётом 5:1.

Если принимать во внимание официальные турниры под эгидой УЕФА, то подобный случай произошел впервые в истории Брюгге.

