Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
06 ноября 2025, 10:41 | Обновлено 06 ноября 2025, 10:42
Без права на ошибку. Букмекеры обновили коэффициенты на Шахтер – Брейдаблик

Горняки являются абсолютным фаворитом встречи

ФК Шахтер

В четверг, 6 ноября 2025 года, состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций между донецким «Шахтером» и исландским «Брейдабликом».

Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на победу «Шахтера» составляет 1.19, поэтому горняки являются абсолютным фаворитом встречи. Ничья оценивается показателем 7.85, тогда как успех «Брейдаблика» – 13.80.

Поединок состоится в Кракове на городском стадионе имени Хенрика Реймана. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

По теме:
Шовковского разозлил вопрос журналиста о Динамо
Сухой разгром. Прогноз на Шахтер от экс-защитника сборной Украины
Победа будет? Названы фавориты игры Динамо – Зриньски
Шахтер Донецк Лига конференций Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик азарт котировки букмекеров букмекеры
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Gargantua
повезло Шахтеру с группой.
Абердин, Легия, Брейдаблик. команды откровенно слабые.
