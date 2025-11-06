Без права на ошибку. Букмекеры обновили коэффициенты на Шахтер – Брейдаблик

В четверг, 6 ноября 2025 года, состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций между донецким «Шахтером» и исландским «Брейдабликом».

Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на победу «Шахтера» составляет 1.19, поэтому горняки являются абсолютным фаворитом встречи. Ничья оценивается показателем 7.85, тогда как успех «Брейдаблика» – 13.80.

Поединок состоится в Кракове на городском стадионе имени Хенрика Реймана. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.