Без права на ошибку. Букмекеры обновили коэффициенты на Шахтер – Брейдаблик
Горняки являются абсолютным фаворитом встречи
В четверг, 6 ноября 2025 года, состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций между донецким «Шахтером» и исландским «Брейдабликом».
Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.
Коэффициент на победу «Шахтера» составляет 1.19, поэтому горняки являются абсолютным фаворитом встречи. Ничья оценивается показателем 7.85, тогда как успех «Брейдаблика» – 13.80.
Поединок состоится в Кракове на городском стадионе имени Хенрика Реймана. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
