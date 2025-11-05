Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Шепелев провел 250-й матч в клубной карьере

На высшем уровне хавбек «Полесья» дебютировал 25 февраля 2017 года

ФК Полесье

Поединок с «Металлистом 1925» (0:0) стал 250-м в клубной карьере 28-летнего полузащитника житомирян Владимира Шепелева. 177 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 54 – в еврокубках, 16 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины. 229 матчей Владимир провел за «Динамо», 13 – за «Александрию» и 8 – за «Полесье».

Чтобы войти в гвардейский «Клуб 250» Шепелеву понадобилось 8 лет 251 день, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 25 февраля 2017 года в гостевом поединке динамовцев с «Зарей» в УПЛ (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

250 матчей в клубной карьере Владимира Шепелева

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

2016/17

Динамо

12

2

-

-

14

2017/18

Динамо

24

4

1

10

39

2018/19

Динамо

24

1

1

13

39

2019/20

Динамо

26

4

1

7

38

2020/21

Динамо

19

1

-

9

29

2021/22

Динамо

11

1

-

2

14

2022/23

Динамо

21

-

-

11

32

2023/24

Динамо

21

1

-

1

23

2024/25

Динамо

-

-

-

1

1

Александрия

12

1

-

-

13

2025/26

Полесье

7

1

-

-

8

Итого

177

16

3

54

250

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

цифры и факты Владимир Шепелев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
(3)
