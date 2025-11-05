Шепелев провел 250-й матч в клубной карьере
На высшем уровне хавбек «Полесья» дебютировал 25 февраля 2017 года
Поединок с «Металлистом 1925» (0:0) стал 250-м в клубной карьере 28-летнего полузащитника житомирян Владимира Шепелева. 177 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 54 – в еврокубках, 16 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины. 229 матчей Владимир провел за «Динамо», 13 – за «Александрию» и 8 – за «Полесье».
Чтобы войти в гвардейский «Клуб 250» Шепелеву понадобилось 8 лет 251 день, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 25 февраля 2017 года в гостевом поединке динамовцев с «Зарей» в УПЛ (2:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
250 матчей в клубной карьере Владимира Шепелева
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
2016/17
|
Динамо
|
12
|
2
|
-
|
-
|
14
|
2017/18
|
Динамо
|
24
|
4
|
1
|
10
|
39
|
2018/19
|
Динамо
|
24
|
1
|
1
|
13
|
39
|
2019/20
|
Динамо
|
26
|
4
|
1
|
7
|
38
|
2020/21
|
Динамо
|
19
|
1
|
-
|
9
|
29
|
2021/22
|
Динамо
|
11
|
1
|
-
|
2
|
14
|
2022/23
|
Динамо
|
21
|
-
|
-
|
11
|
32
|
2023/24
|
Динамо
|
21
|
1
|
-
|
1
|
23
|
2024/25
|
Динамо
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
|
Александрия
|
12
|
1
|
-
|
-
|
13
|
2025/26
|
Полесье
|
7
|
1
|
-
|
-
|
8
|
Итого
|
|
177
|
16
|
3
|
54
|
250
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украина до сих пор не получила средства за эту продажу
Виталию нравится играть за «Эвертон»