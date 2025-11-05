Шепелев провел 250-й матч в клубной карьере

Поединок с «Металлистом 1925» (0:0) стал 250-м в клубной карьере 28-летнего полузащитника житомирян Владимира Шепелева. 177 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 54 – в еврокубках, 16 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины. 229 матчей Владимир провел за «Динамо», 13 – за «Александрию» и 8 – за «Полесье».

Чтобы войти в гвардейский «Клуб 250» Шепелеву понадобилось 8 лет 251 день, начиная с дебюта на высшем уровне, который состоялся 25 февраля 2017 года в гостевом поединке динамовцев с «Зарей» в УПЛ (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сезон Клуб ЧУ КУ СК ЕК Всего 2016/17 Динамо 12 2 - - 14 2017/18 Динамо 24 4 1 10 39 2018/19 Динамо 24 1 1 13 39 2019/20 Динамо 26 4 1 7 38 2020/21 Динамо 19 1 - 9 29 2021/22 Динамо 11 1 - 2 14 2022/23 Динамо 21 - - 11 32 2023/24 Динамо 21 1 - 1 23 2024/25 Динамо - - - 1 1 Александрия 12 1 - - 13 2025/26 Полесье 7 1 - - 8 Итого 177 16 3 54 250

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.