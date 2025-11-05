Другие новости05 ноября 2025, 18:12 |
25
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
05 ноября 2025, 18:12 |
25
0
В среду, 5 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Карабах – Челси
22:00 Бенфика – Байер
22:00 Брюгге – Барселона
22:00 Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд
22:00 Атлетик – Ньюкасл
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 ноября 2025, 06:42 1
Виталию нравится играть за «Эвертон»
Бокс | 05 ноября 2025, 09:13 0
Британец будет драться против Логана Пола
Футбол | 05.11.2025, 18:44
Футбол | 05.11.2025, 05:01
Футбол | 05.11.2025, 13:51
Комментарии 0
Популярные новости
04.11.2025, 09:00 1
03.11.2025, 19:56 5
04.11.2025, 06:45 19
05.11.2025, 08:44 14
05.11.2025, 02:02
04.11.2025, 10:10 106
04.11.2025, 08:33 5
05.11.2025, 00:06 14