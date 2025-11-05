Сабо пояснил, почему Шахтеру не будет легко с Брейдабликом в матче ЛК

Легендарный тренер Йожеф Сабо оценил шансы донецкого Шахтера в матче против исландского ФК Брейдаблик в третьем туре основного раунда Лиги конференций.

– Йожеф Йожефович, после победы в чемпионате над «Динамо» «Шахтер» находится в хорошем нравственном состоянии. Что думаете о предстоящей игре «горняков» против «Брейдаблика»?

– Исландский футбол в последние годы заметно вырос на своем уровне, что и подтверждает их национальная сборная. У них физически сильные футболисты, они умеют прессинговать. Конечно, «Шахтер» на бумаге не уступает этому сопернику, но здесь многое зависит от настроения бразильцев.

Будем надеяться, что в еврокубковый поединок они отнесутся со всей серьезностью. Если команда будет прогрессировать, то бразильцев через год распродадут за хорошие деньги, – сказал Сабо.

Матч Шахтер – Брейдаблик запланирован на четверг, шестое ноября. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.