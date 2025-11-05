Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сабо пояснил, почему Шахтеру не будет легко с Брейдабликом в матче ЛК
Лига конференций
05 ноября 2025, 16:59
465
0

Сабо пояснил, почему Шахтеру не будет легко с Брейдабликом в матче ЛК

Йожеф заявил, что все будет зависеть от бразильцев

05 ноября 2025, 16:59
465
0
Сабо пояснил, почему Шахтеру не будет легко с Брейдабликом в матче ЛК
ФК Шахтер Донецк. Йожеф Сабо

Легендарный тренер Йожеф Сабо оценил шансы донецкого Шахтера в матче против исландского ФК Брейдаблик в третьем туре основного раунда Лиги конференций.

– Йожеф Йожефович, после победы в чемпионате над «Динамо» «Шахтер» находится в хорошем нравственном состоянии. Что думаете о предстоящей игре «горняков» против «Брейдаблика»?

– Исландский футбол в последние годы заметно вырос на своем уровне, что и подтверждает их национальная сборная. У них физически сильные футболисты, они умеют прессинговать. Конечно, «Шахтер» на бумаге не уступает этому сопернику, но здесь многое зависит от настроения бразильцев.

Будем надеяться, что в еврокубковый поединок они отнесутся со всей серьезностью. Если команда будет прогрессировать, то бразильцев через год распродадут за хорошие деньги, – сказал Сабо.

Матч Шахтер – Брейдаблик запланирован на четверг, шестое ноября. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.

По теме:
ВИДЕО. УАФ не согласна с Палкиным: Динамо забило чистый гол
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Миколенко без сомнений ответил, кто выиграет нынешний сезон УПЛ
Йожеф Сабо Шахтер - Брейдаблик Брейдаблик Лига конференций Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Meta.ua
