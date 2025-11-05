Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 13:00
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ

Эмерику Енею было 88 лет

fanatik.ro. Тренер Еней и вратарь Дукадам с Кубком чемпионов-1986

Великий румынский тренер Эмерик Еней, выигравший Кубок европейских чемпионов со «Стяуа», умер сегодня, 5 ноября 2025 года, около 10:40 утром. Именитому наставнику было 88 лет.

Эмерик Эней родился 22 марта 1937 года в городе Агришу-Маре в семье этнических венгров. В детском возрасте парень вместе с семьей переехал в Венгрию в город Лошонц (ныне Лученец, Словакия), поскольку его отец не хотел служить в румынской армии. Позже отец стал венгерским солдатом, но после войны не вернулся домой, и Еней с матерью вернулись в Румынию, в город Арад. Через два года, когда они вернулись в старый дом, отец Енея, находившийся в плену, неожиданно вернулся. Мать Енея умерла, когда ему было всего 12 лет.

В профессиональном футболе Эмерик дебютировал в 1955 году выступлениями за команду «Фламура Рошие» из Арада, в которой провел два сезона. Своей игрой он привлек внимание представителей тренерского штаба клуба Стяуа, в состав которого присоединился в 1957 году. Еней отыграл за бухарестскую команду следующие тринадцать сезонов игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Стяуа», он был основным игроком команды и за это время стал с ней трехкратным чемпионом и четырехкратным обладателем Кубка Румынии.

В 1959-1964 годах Еней, игравший на позиции опорного полузащитника, провел 12 матчей в составе национальной сборной Румынии, в том числе выступал на Олимпиаде-1964 в Токио, где румыны стали пятыми.

В 1969 году Эмерик, воспользовавшись тем, что коммунистические власти позволили нескольким игрокам уехать за границу, покинул Румынию. Новым клубом для Эмерика стал турецкий «Кайсериспор», за который полузащитник выступал в течение 1969-1971 годов, после чего завершил карьеру.

Вернувшись из Турции, Еней стал помощником тренера «Стяуа» Георге Константина в начале сезона-1972/73. А в 1975 году Эмерик был назначен на должность наставника уже сам и в первом сезоне занял пятое место во внутреннем чемпионате. Уже в следующем сезоне «Стяуа» под руководством Енея впервые выиграла чемпионство, а в 1978-м повторила это достижение, хотя в конце сезона Эмерик был заменен Георге Константином.

В сезоне-1978/79 Еней тренировал «Бихор», но команда закончила сезон на последнем месте и тренер был уволен. В 1981-м Эмерик возглавил «Тырговиште», а в начале сезона-1982/83 вернулся в «Стяуа». После двух лет, за которые не удалось выиграть чемпионат, тренер был снова отправлен в отставку, но вернулся на должность через четыре месяца.

«Стяуа» - обладатель Кубка чемпионов-1986

В 1985-м «Стяуа» с Енеем во главе выиграла чемпионский титул, а в следующем сезоне достигла главной вершины в клубной истории – победы у Кубка европейских чемпионов. В финале клуб из Бухареста победил «Барселону». Основное время матча завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти румыны победили благодаря своему голкиперу Хельмуту Дукадаму, не пропустившему ни одного послематчевого пенальти, принеся «Стяуа» звание сильнейшей команды Европы. Дукадам, кстати, скончался год назад, 2 декабря 2024-го. Ему было 65 лет.

Тренеры "Стяуа" Йорденеску и Еней

После этого Еней был назначен главным тренером сборной Румынии. Некоторое время Эмерик делил этот пост с Мирчей Луческу, но в итоге Мирча был уволен и Еней стал единственным тренером национальной сборной. Румыны под руководством этого наставника не прошли квалификации к Евро-1988, но впервые за 20 лет вышли в финальную часть чемпионата мира-1990. На самом мундиале румыны сумели выйти из сложной группы после победы над СССР (2:0) и ничьей с Аргентиной (1:1), но в 1/8 финала неожиданно проиграли в серии пенальти Ирландии, после чего Еней покинул сборную. В период с августа 1986-го по июнь 1990 года Еней провел во главе сборной Румынии 39 матчей, в которых среди прочего одержал две памятные победы в матчах против Испании в 1987 году и Италии в 1989-м. При этом именно в команде Енея сформировалось молодое поколение игроков, рожденных во второй половине 1960-х годов, которое стало одним из лучших в истории румынского футбола: Георге Хаджи, Флорин Радучою, Георге Попеску и Ион Лупеску.

Википедия. Справа налево - Попеску, Хаджи, Йорденеску, Еней

После чемпионата мира Еней в апреле 1991-го вернулся в «Стяуа» в четвертый раз, но был уволен уже в декабре того же года, после чего с начала 1992-го возглавил сборную Венгрии, во главе которой 29.04.1992 провел в Ужгороде матч против сборной Украины, первый поединок в истории нашей национальной команды, завершившийся для нас поражением 1:3. С венграми Еней выиграл Кубок Кирин в 1993-м, но не сумел вывести команду на чемпионат мира-1994 и был заменен Ференцем Пушкашем, после чего в 1993-м недолго работал с венгерским клубом «Фехервар».

В августе 1993-го Еней в пятый раз стал тренером «Стяуа» и выиграл с командой рекордное пятое чемпионство. В дальнейшем в сезоне-1995/96 он тренировал греческий клуб «Панниос» из Неа-Смирни. Недолго, потому что в том же 1996-м успел поработать еще и с «Университатей» из Крайовы, во главе которой провел всего 10 матчей. В октябре 1998-го Эмерик шестой и последний раз вернулся в «Стяуа» и руководил командой до апреля 2000-го.

В 2000-м Еней снова стал тренером сборной Румынии. Команда под руководством предыдущего тренера Виктора Пицурке уже квалифицировалась на Евро-2000, но Виктор покинул команду из-за конфликта с лидерами команды, в частности Георге Хаджи. На Евро румыны попали в сложную группу, но победили Англию (3:2), сыграли вничью с Германией (1:1) и уступили Португалии (0:1), благодаря чему впервые в истории вышли в следующий раунд. В четвертьфинале румыны проиграли будущим финалистам турнира Италии (0:2).

В июне 2000 года Еней решил уйти из спорта. После этого он был президентом, а затем спортивным директором «Бихора», а также работал в Румынской федерации футбола.

В последние годы жизни Эмерик Еней из-за больших проблем со здоровьем постоянно госпитализировался в клиническую больницу скорой помощи уезда Бихор. Госпитализация, оказавшаяся последней, была вызвана пневмонией тяжелой формы. Фактически врачи установили, что это стало причиной смерти.

Большую часть жизни Еней прожил в браке с Иляной Дюлай-Дримбе, бывшей фехтовальщицей сборной Румынии, чемпионкой мира-1969 и дважды бонзовым призером Олимпиад 1968 и 1972. У них есть дочь по имени Кристина. У Енея также есть сын по имени Келин от первой жены, актрисы Василики Тастаман.

Антонио КОНТЕ: «Мы контролировали игру, имели много моментов»
Пафос – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Слот объяснил, как Ливерпулю удалось обыграть Реал на Энфилде
сборная Румынии по футболу Кайсериспор Георге Хаджи Мирча Луческу смерть Лига чемпионов
Иван Вербицкий
Иван Вербицкий Sport.ua
