Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ

Великий румынский тренер Эмерик Еней, выигравший Кубок европейских чемпионов со «Стяуа», умер сегодня, 5 ноября 2025 года, около 10:40 утром. Именитому наставнику было 88 лет.

Эмерик Эней родился 22 марта 1937 года в городе Агришу-Маре в семье этнических венгров. В детском возрасте парень вместе с семьей переехал в Венгрию в город Лошонц (ныне Лученец, Словакия), поскольку его отец не хотел служить в румынской армии. Позже отец стал венгерским солдатом, но после войны не вернулся домой, и Еней с матерью вернулись в Румынию, в город Арад. Через два года, когда они вернулись в старый дом, отец Енея, находившийся в плену, неожиданно вернулся. Мать Енея умерла, когда ему было всего 12 лет.

В профессиональном футболе Эмерик дебютировал в 1955 году выступлениями за команду «Фламура Рошие» из Арада, в которой провел два сезона. Своей игрой он привлек внимание представителей тренерского штаба клуба Стяуа, в состав которого присоединился в 1957 году. Еней отыграл за бухарестскую команду следующие тринадцать сезонов игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Стяуа», он был основным игроком команды и за это время стал с ней трехкратным чемпионом и четырехкратным обладателем Кубка Румынии.

В 1959-1964 годах Еней, игравший на позиции опорного полузащитника, провел 12 матчей в составе национальной сборной Румынии, в том числе выступал на Олимпиаде-1964 в Токио, где румыны стали пятыми.

В 1969 году Эмерик, воспользовавшись тем, что коммунистические власти позволили нескольким игрокам уехать за границу, покинул Румынию. Новым клубом для Эмерика стал турецкий «Кайсериспор», за который полузащитник выступал в течение 1969-1971 годов, после чего завершил карьеру.

Вернувшись из Турции, Еней стал помощником тренера «Стяуа» Георге Константина в начале сезона-1972/73. А в 1975 году Эмерик был назначен на должность наставника уже сам и в первом сезоне занял пятое место во внутреннем чемпионате. Уже в следующем сезоне «Стяуа» под руководством Енея впервые выиграла чемпионство, а в 1978-м повторила это достижение, хотя в конце сезона Эмерик был заменен Георге Константином.

В сезоне-1978/79 Еней тренировал «Бихор», но команда закончила сезон на последнем месте и тренер был уволен. В 1981-м Эмерик возглавил «Тырговиште», а в начале сезона-1982/83 вернулся в «Стяуа». После двух лет, за которые не удалось выиграть чемпионат, тренер был снова отправлен в отставку, но вернулся на должность через четыре месяца.

«Стяуа» - обладатель Кубка чемпионов-1986

В 1985-м «Стяуа» с Енеем во главе выиграла чемпионский титул, а в следующем сезоне достигла главной вершины в клубной истории – победы у Кубка европейских чемпионов. В финале клуб из Бухареста победил «Барселону». Основное время матча завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти румыны победили благодаря своему голкиперу Хельмуту Дукадаму, не пропустившему ни одного послематчевого пенальти, принеся «Стяуа» звание сильнейшей команды Европы. Дукадам, кстати, скончался год назад, 2 декабря 2024-го. Ему было 65 лет.

Тренеры "Стяуа" Йорденеску и Еней

После этого Еней был назначен главным тренером сборной Румынии. Некоторое время Эмерик делил этот пост с Мирчей Луческу, но в итоге Мирча был уволен и Еней стал единственным тренером национальной сборной. Румыны под руководством этого наставника не прошли квалификации к Евро-1988, но впервые за 20 лет вышли в финальную часть чемпионата мира-1990. На самом мундиале румыны сумели выйти из сложной группы после победы над СССР (2:0) и ничьей с Аргентиной (1:1), но в 1/8 финала неожиданно проиграли в серии пенальти Ирландии, после чего Еней покинул сборную. В период с августа 1986-го по июнь 1990 года Еней провел во главе сборной Румынии 39 матчей, в которых среди прочего одержал две памятные победы в матчах против Испании в 1987 году и Италии в 1989-м. При этом именно в команде Енея сформировалось молодое поколение игроков, рожденных во второй половине 1960-х годов, которое стало одним из лучших в истории румынского футбола: Георге Хаджи, Флорин Радучою, Георге Попеску и Ион Лупеску.

Википедия. Справа налево - Попеску, Хаджи, Йорденеску, Еней

После чемпионата мира Еней в апреле 1991-го вернулся в «Стяуа» в четвертый раз, но был уволен уже в декабре того же года, после чего с начала 1992-го возглавил сборную Венгрии, во главе которой 29.04.1992 провел в Ужгороде матч против сборной Украины, первый поединок в истории нашей национальной команды, завершившийся для нас поражением 1:3. С венграми Еней выиграл Кубок Кирин в 1993-м, но не сумел вывести команду на чемпионат мира-1994 и был заменен Ференцем Пушкашем, после чего в 1993-м недолго работал с венгерским клубом «Фехервар».

В августе 1993-го Еней в пятый раз стал тренером «Стяуа» и выиграл с командой рекордное пятое чемпионство. В дальнейшем в сезоне-1995/96 он тренировал греческий клуб «Панниос» из Неа-Смирни. Недолго, потому что в том же 1996-м успел поработать еще и с «Университатей» из Крайовы, во главе которой провел всего 10 матчей. В октябре 1998-го Эмерик шестой и последний раз вернулся в «Стяуа» и руководил командой до апреля 2000-го.

В 2000-м Еней снова стал тренером сборной Румынии. Команда под руководством предыдущего тренера Виктора Пицурке уже квалифицировалась на Евро-2000, но Виктор покинул команду из-за конфликта с лидерами команды, в частности Георге Хаджи. На Евро румыны попали в сложную группу, но победили Англию (3:2), сыграли вничью с Германией (1:1) и уступили Португалии (0:1), благодаря чему впервые в истории вышли в следующий раунд. В четвертьфинале румыны проиграли будущим финалистам турнира Италии (0:2).

В июне 2000 года Еней решил уйти из спорта. После этого он был президентом, а затем спортивным директором «Бихора», а также работал в Румынской федерации футбола.

В последние годы жизни Эмерик Еней из-за больших проблем со здоровьем постоянно госпитализировался в клиническую больницу скорой помощи уезда Бихор. Госпитализация, оказавшаяся последней, была вызвана пневмонией тяжелой формы. Фактически врачи установили, что это стало причиной смерти.

Большую часть жизни Еней прожил в браке с Иляной Дюлай-Дримбе, бывшей фехтовальщицей сборной Румынии, чемпионкой мира-1969 и дважды бонзовым призером Олимпиад 1968 и 1972. У них есть дочь по имени Кристина. У Енея также есть сын по имени Келин от первой жены, актрисы Василики Тастаман.