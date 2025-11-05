Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф Сабо оценил шансы Динамо в матче Лиги конференций с Зриньски
Лига конференций
05 ноября 2025, 14:49
Йожеф Сабо оценил шансы Динамо в матче Лиги конференций с Зриньски

Известный украинский тренер не верит в позитивный результат

Йожеф Сабо оценил шансы Динамо в матче Лиги конференций с Зриньски
ФК Динамо Киев

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил шансы подопечных Александра Шовковского в Лиге конференций, где уже 6 ноября команда сыграет на номинально домашней арене против боснийского «Зриньски».

– Скажу вам честно, я практически не знаком с соперником «Динамо». Такое название, что и не поймешь, откуда он (улыбается). Однако этот поединок я жду без оптимизма. Очень слабо смотрятся динамовцы на международной арене. Тем более что трудно сказать, в каком сейчас моральном состоянии находится команда после поражения от «Шахтера».

– Вы верите, что киевлянам по силам выйти из группы Лиги конференций?

– Не верю. Нет такой игры в исполнении «Динамо», чтобы было хоть за что-нибудь зацепиться. Сегодня футбол, в котором должна защищаться вся команда, а не шесть-семь человек. Потеряли мяч, сразу должен быть прессинг, а такая агрессия у динамовцев отсутствует.

Я могу только предположить, что в составе соперника много атлетических футболистов, которые могут навязать борьбу, продемонстрировать характер. Легко точно не будет.

– Этот матч может стать ключевым для киевлян в плане перспектив в группе или будем и дальше падать?

– Будем дальше падать. Ничего с этим не поделаешь. У нас в стране идет война, уровень футбола заметно упал, поэтому не стоит удивляться таким результатам украинских клубов на международной арене, – считает Сабо.

Лига конференций Динамо Киев Динамо - Зриньски Зриньски Мостар Йожеф Сабо
Николай Тытюк
Burevestnik
відомий тренер, який раніше казав шо ігри Динамо нудні і їх не дивиться, дав прогноз.)
Ответить
+1
