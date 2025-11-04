Один из лучших игроков мира зимой может сменить клуб за сенсационную сумму

Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья может сменить клуб в ближайшее время. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 150 миллионов евро за 25-летнего футболиста французского гранда уже зимой планирует предложить «Ливерпуль». но даже с таким оффером подписать Витинью для английского клуба не будет легкой задачей.

В текущем сезоне Витинья провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя голами и шестью голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что мадридский «Реал» готовит трансфер Витиньи.