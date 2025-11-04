Бартулович отреагировал на ничью в матче с Полесьем и конфликт с Ротанем

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович прокомментировал игру с житомирским «Полесьям» (0:0), а также отреагировал на конфликт с наставником «волков» Русланом Ротанем:

– Соглашаетесь ли вы с тезисом, что ваша команда превосходила оппонента?

– Да, все правильно. Я считаю, что мы провели хороший первый тайм, были лучшей командой в целом. На мой взгляд, мы должны были побеждать, поскольку имели лучшие моменты. Немного не доволен этим счетом, но доволен тем, как работала моя команда.

Тем, как они настроились, как они действовали на футбольном поле, потому что у нас был тяжелый период, у нас была кубковая игра и вообще плотный календарь. Однако есть как есть, одно очко на выезде – это неплохой результат для нас.

– Трудный период также из-за кадровой ситуации. Линия защиты по позициям изменилась на половину, как вы оцените действия Крупского и Салюка?

– Команда очень хорошо действовала, мы довольны их игрой. В таком сочетании еще не играли, поэтому я считаю, что защита хорошо справилась с «Полесьем», у них хорошие атакующие игроки, но им мало что удавалось создать.

– Горячо было на тренерских местах, много общались между собой, вы непосредственно с Русланом Ротанем. Что произошло после финального свистка?

– Это эмоции. Всегда бывает такое. Я извиняюсь, если кого-то обидел, поскольку нас тоже оскорбляли. В футболе это нормально, должны быть эмоции. Я считаю, что был очень классный и эмоциональный матч. Хочется, чтобы таких поединков было больше в нашем чемпионате.

– Забергджа играл центрфорварда, учитывая травмы, он сейчас единственная опция на позиции центрального нападающего?

– Ищем разные варианты, я считаю, что наши атакующие игроки должны играть на разных позициях. В частности, Забергджа может играть на всех позициях в атаке. Он провел отличный поединок.

Батон в предыдущем своем клубе также выходил в нападении. У нас еще есть Когут, мы надеемся, что Мба быстро наберет форму и Итодо вернется. Все игроки нам сейчас очень нужны.

– Команда не побеждает в четырех матчах УПЛ. Однако ничью вы оцениваете как положительный результат или нет, потому что победа была близка вам?

– Должны были выигрывать, но есть как есть. У нас тяжелый календарь, матчи на выезде против «Динамо» и «Полесья», это тяжелые противостояния. Да и вообще чемпионат сложный: в нем каждая игра важна и трудна. Потому заработали очко и принимаем этот результат.