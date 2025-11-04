«Мой первый сын получит его имя». Реакция фанов на шедевр Малиновского

В поединке 10-го тура итальянской Серии А «Дженоа» на выезде обыграл «Сассуоло» со счетом 2:1. Голом в составе гостей отметился украинский легионер Руслан Малиновский.

Гол Малиновского стал украшением матча. Украинец принял мяч за пределами штрафной и мощно пробил. Отчаянный прыжок голкипера «Сассуоло» лишь добавил красоты голу. Болельщикам «Дженоа» гол украинца понравился.

Khadim: У Малиновского все еще есть это поразительное качество.

Elisa J. Fisher: Малиновский снова наносит удар! Разрушительный удар левой, и «Дженоа» выходит вперёд!

Shiv: Справедливо сказать, что «Сассуоло» есть над чем работать, ведь они уступают дома «Дженоа». Если говорить честно, то это был отличный удар Руслана Малиновского.

J: Дальний Малиновского возвращает меня в 2021 год.

A.: Руслан Малиновский!! Мой первый сын точно получит это имя.

FAM: Великолепный гол Малиновского.

Paul Vinay: Малиновский снова забивает топовые голы.