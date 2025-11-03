Экс-вратарь Динамо: «Попов подхватил синдром Ямаля»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины разного возраста, в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло «Шахте» одержать верх в центральном матче 11 тура УПЛ над «Динамо» – 3:1:

– Сразу уточню, что несмотря на поражение для «Динамо», еще ничего не потеряно. Ведь самое интересное только начинается. В текущем сезоне ожидается более острая борьба за место на пьедестале почета.

– И все же, по вашему мнению, кто из соперников лучше поработал над исправлением ошибок после недавнего кубкового противостояния?

– Думаю, что «горняки» были более мотивированы и это помогло им провести игру на одном дыхании, без перепадов. Во-вторых, «горняки» порадовали более организованными действиями и благодаря качественному отбору в переходной фазе они затрудняли киевлянам контроль мяча. Это их заслуга, что у киевлян в опорной зоне выпадал Бражко и именно поэтому Пихаленку не удавалось брать игру на себя и пользоваться грозным «оружием» – дальними ударами.

Вчера киевлянам явно не хватало креатива. Ну и, наконец, на ходе событий во Львове сказался, образно говоря, синдром Ямаля – игрока «Барселоны», который позволил себе перед дерби с «Реалом» безосновательно раскритиковать мадридский клуб. Для «Реала» это послужило дополнительным стимулом взять верх над «горожанами». В роли Ямаля неожиданно оказался защитник динамовцев Денис Попов, который после недавнего кубкового матча негативно высказался о нынешних бразильских легионерах дончан. Тем хотелось доказать свою профессиональную состоятельность, что им удалось. А вот о Попове этого не скажешь.

– Поединок во Львове был очень энергозатратным. Не отразится ли это на действиях «Шахтера» и «Динамо» негативно уже на этой неделе в очередных матчах Лиги конференций?

– Надеюсь, что нет. Важно, что наши представители избегут дальних переездов. Во-вторых, «Шахтеру» придаст сил победа над «Динамо».

Что касается киевлян, то с возвращением в строй нескольких ведущих игроков обострится борьба за место в стартовом составе, а это всегда способствует прогрессу. К тому же, очередной визави – боснийский «Зрински» не производит впечатления непобедимого. Динамовцам уже пора наверстывать упущенное на международной арене.

