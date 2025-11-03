Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-вратарь Динамо: «Попов подхватил синдром Ямаля»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 15:05 | Обновлено 03 ноября 2025, 15:06
312
0

Экс-вратарь Динамо: «Попов подхватил синдром Ямаля»

В УПЛ самое интересное только начинается

03 ноября 2025, 15:05 | Обновлено 03 ноября 2025, 15:06
312
0
Экс-вратарь Динамо: «Попов подхватил синдром Ямаля»
ФК Динамо

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины разного возраста, в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло «Шахте» одержать верх в центральном матче 11 тура УПЛ над «Динамо» – 3:1:

– Сразу уточню, что несмотря на поражение для «Динамо», еще ничего не потеряно. Ведь самое интересное только начинается. В текущем сезоне ожидается более острая борьба за место на пьедестале почета.

– И все же, по вашему мнению, кто из соперников лучше поработал над исправлением ошибок после недавнего кубкового противостояния?

– Думаю, что «горняки» были более мотивированы и это помогло им провести игру на одном дыхании, без перепадов. Во-вторых, «горняки» порадовали более организованными действиями и благодаря качественному отбору в переходной фазе они затрудняли киевлянам контроль мяча. Это их заслуга, что у киевлян в опорной зоне выпадал Бражко и именно поэтому Пихаленку не удавалось брать игру на себя и пользоваться грозным «оружием» – дальними ударами.

Вчера киевлянам явно не хватало креатива. Ну и, наконец, на ходе событий во Львове сказался, образно говоря, синдром Ямаля – игрока «Барселоны», который позволил себе перед дерби с «Реалом» безосновательно раскритиковать мадридский клуб. Для «Реала» это послужило дополнительным стимулом взять верх над «горожанами». В роли Ямаля неожиданно оказался защитник динамовцев Денис Попов, который после недавнего кубкового матча негативно высказался о нынешних бразильских легионерах дончан. Тем хотелось доказать свою профессиональную состоятельность, что им удалось. А вот о Попове этого не скажешь.

– Поединок во Львове был очень энергозатратным. Не отразится ли это на действиях «Шахтера» и «Динамо» негативно уже на этой неделе в очередных матчах Лиги конференций?

– Надеюсь, что нет. Важно, что наши представители избегут дальних переездов. Во-вторых, «Шахтеру» придаст сил победа над «Динамо».

Что касается киевлян, то с возвращением в строй нескольких ведущих игроков обострится борьба за место в стартовом составе, а это всегда способствует прогрессу. К тому же, очередной визави – боснийский «Зрински» не производит впечатления непобедимого. Динамовцам уже пора наверстывать упущенное на международной арене.

Ранее Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с «Шахтером».

По теме:
Василий КОБИН: «Нет простых игр, каждый матч будет ключевым»
Игрок Динамо подал в суд на Днепр-1
Обнародованы стартовые составы на матч ЛНЗ – Карпаты
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Владимир Цыткин Денис Попов Александр Пихаленок Владимир Бражко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо нашел «нового Крооса» для Реала. Требует трансфер, клуб готов
Футбол | 03 ноября 2025, 14:20 0
Хаби Алонсо нашел «нового Крооса» для Реала. Требует трансфер, клуб готов
Хаби Алонсо нашел «нового Крооса» для Реала. Требует трансфер, клуб готов

В Мадрид может перебраться Адам Уортон

Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Бокс | 03 ноября 2025, 07:37 7
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком

Бывший промоутер украинского боксера выступал против поединка с Даниелем Дюбуа

Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Футбол | 02.11.2025, 22:59
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Футбол | 02.11.2025, 19:58
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Туран может помочь продать в мадридский гранд двух игроков Шахтера
Футбол | 03.11.2025, 10:00
Туран может помочь продать в мадридский гранд двух игроков Шахтера
Туран может помочь продать в мадридский гранд двух игроков Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 10
Бокс
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 4
Футбол
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 28
Футбол
Американский супертяж: «Усик? Ему не хватает мощности, он не победит»
Американский супертяж: «Усик? Ему не хватает мощности, он не победит»
01.11.2025, 22:20 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем