МИХАЛИК: «Это уже было похоже на старое доброе Классико»

Помощник главного тренера «Колоса» Тарас Михалик поделился мнением о матче «Шахтер» – «Динамо» (3:1) в 11-м туре УПЛ.

– Какие у вас впечатления от Классического? Счет по игре?

– Не могу сказать, что счет по игре. «Шахтер» доминировал в первом тайме и наиграл на гол. Потом местами «Динамо» немного выровняло игру.

Но это было уже похоже на старое доброе Классическое, как раньше. Возможно, не было очень много голевых моментов, но уже появился градус, эмоции – интересно смотреть.

– Получили ли вы удовольствие от этого накала по сравнению с теми Классическими, что были в последние годы?

– Говорю же, моментов было не очень много, хотя счет 3:1, голов достаточно, но вот этого градуса в последних Классических не хватало. Сейчас Денис Попов подогрел своими высказываниями, было видно, что накал присутствует. Было видно и по ребятам из «Динамо», по Андрею Ярмоленко — старожилу, который прошел не одно Классическое. Этот матч мне был гораздо интереснее, чем те, что были до этого, за исключением кубкового. Именно по накалу.

– Как вообще относитесь к высказыванию Попова и к той цепной реакции, которую оно вызвало у бразильцев «Шахтера»?

– То, что и все говорят: тренеру «Шахтера» уже не пришлось давать особую установку и настраивать команду. Возможно, Денис имел в виду не совсем то, как это прозвучало, я не знаю, не готов утверждать. Но градус он поднял, и настраивать «Шахтер» на эту игру, тех же бразильцев, уже не нужно было – они и так были заряжены.

Я вообще считаю, что так высказываться не совсем правильно и корректно. Когда-то были одни бразильцы в «Шахтере», сейчас – другие, это их дело. «Динамо» стоит обращать внимание на свою игру, на свой футбол, а не смотреть на «Шахтер», каким он был и каким является сейчас.