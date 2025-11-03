Как у Ямаля. Реал на неопределенный срок потерял вингера из-за травмы
Франко Мастантуоно получил повреждение паха
Аргентинский вингер мадридского «Реала» Франко Мастантуоно выбыл на неопределенный срок из-за травмы паха, сообщает официальный сайт королевского клуба.
Интересно, что из-за такого же повреждения большую часть нынешней кампании пропустил другой талантливый футболист – вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль.
В сезоне 2025/26 Франко Мастантуоно провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
Месяц назад Франко Мастантуоно травмировал бедро.
