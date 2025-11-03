Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
03 ноября 2025, 16:38
Как у Ямаля. Реал на неопределенный срок потерял вингера из-за травмы

Франко Мастантуоно получил повреждение паха

ФК Реал Мадрид. Франко Мастантуоно

Аргентинский вингер мадридского «Реала» Франко Мастантуоно выбыл на неопределенный срок из-за травмы паха, сообщает официальный сайт королевского клуба.

Интересно, что из-за такого же повреждения большую часть нынешней кампании пропустил другой талантливый футболист – вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль.

В сезоне 2025/26 Франко Мастантуоно провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Месяц назад Франко Мастантуоно травмировал бедро.

травма паха травма Франко Мастантуоно Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
