Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Уже умер». Конопля отреагировал на троллинг после симуляции в Классико
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 23:48
Правый защитник Шахтера разозлил фанатов своим поступком на поле

ФК Шахтер. Ефим Конопля

В воскресенье, 2 ноября 2025 года, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоялся матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо». Победу со счетом 3:1 одержали номинальные хозяева поля.

Во втором тайме поединка правый защитник «горняков» Ефим Конопля во время столкновения с Шолой Огундалой симулировал удар по лицу.

Видео очевидной симуляции Ефима сразу разлетелось по интернету и вызвало негативную реакцию фанатов. Одному из них Конопля даже ответил в комментариях в Instagram:

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Ефим Конопля
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
КостаПінту
тьолочка попущена
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
cаша зардунов
Помер, значит помер.
Ответить
+1
movkli
здох Ю...м, ну і х...й з ним))) а без жартів,, не потрібно так відповідати Юхиму, карма - це карма
Ответить
0
Alexander Киев
Красавчик) тролить і далі дирявих 😁
Ответить
-6
