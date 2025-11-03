«Уже умер». Конопля отреагировал на троллинг после симуляции в Классико

В воскресенье, 2 ноября 2025 года, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоялся матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо». Победу со счетом 3:1 одержали номинальные хозяева поля.

Во втором тайме поединка правый защитник «горняков» Ефим Конопля во время столкновения с Шолой Огундалой симулировал удар по лицу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видео очевидной симуляции Ефима сразу разлетелось по интернету и вызвало негативную реакцию фанатов. Одному из них Конопля даже ответил в комментариях в Instagram: