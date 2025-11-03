Голкипер Паламарчук высказался о хавбеке ЛНЗ Проспере

Голкипер ЛНЗ Алексей Паламарчук высказался об одноклубнике, нигерийском полузащитнике Проспере Оба.

«Когда он приехал, ему понадобилось время привыкнуть к нам, новой стране. Акклиматизацию прошел, постепенно набирал форму, и все видят, как Проспер уносится. По нему видно, что это не предел и он еще может набрать хороший ход», – сказал голкипер.

21-летний хавбек Оба летом 2025 года перебрался в Украинскую Премьер-лигу (УПЛ), заключив контракт с ЛНЗ. Срок трудового соглашения истекает летом 2028 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл в 10 матчах на клубном уровне, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. На данный момент ЛНЗ замыкает тройку лидеров турнирной таблицы.

Сегодня черкасский клуб примет львовские «Карпаты». Начало матча запланировано на 14:30.