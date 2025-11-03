Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ТУРАН: «Это самый сложный соперник, с которым нам придется встречаться»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 02:11 |
163
0

Турецкий коуч прокомментировал реализацию в игре с «Динамо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал реализацию моментов в матче с «Динамо», в котором его подопечные добыли победу со счетом 3:1:

– В предыдущей игре с «Динамо» не хватило завершения атак, сегодня же команда была более эффективной. Это работа над ошибками или результат внутреннего разговора с командой?

– Считаю, что даже несмотря на положительный для нас результат сегодня, мы все равно не смогли реализовать все те возможности, которые удалось создать. Можно вспомнить моменты, которые возникали у Очеретько, Конопли, Педриньо – на самом деле таких было множество. Однако да, безусловно, мы сделали много выводов, которые были полезны в сегодняшнем матче. Конечно, это другой турнир, но поражение или ничья были бы неприятным результатом для нас. Поэтому я действительно очень рад сегодняшней победе. Если я не ошибаюсь, до этого «Динамо» не могло обыграть «Шахтер» 5 лет подряд, поэтому важно проявлять, как я подчеркнул ранее, уважение к своему оппоненту. Мы очень уважаем «Динамо», и я убежден, что в этой лиге это самый сложный соперник, с которым нам придется встречаться.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Арда Туран
Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
