ТУРАН: «Это самый сложный соперник, с которым нам придется встречаться»

Турецкий тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал реализацию моментов в матче с «Динамо», в котором его подопечные добыли победу со счетом 3:1:

– В предыдущей игре с «Динамо» не хватило завершения атак, сегодня же команда была более эффективной. Это работа над ошибками или результат внутреннего разговора с командой?

– Считаю, что даже несмотря на положительный для нас результат сегодня, мы все равно не смогли реализовать все те возможности, которые удалось создать. Можно вспомнить моменты, которые возникали у Очеретько, Конопли, Педриньо – на самом деле таких было множество. Однако да, безусловно, мы сделали много выводов, которые были полезны в сегодняшнем матче. Конечно, это другой турнир, но поражение или ничья были бы неприятным результатом для нас. Поэтому я действительно очень рад сегодняшней победе. Если я не ошибаюсь, до этого «Динамо» не могло обыграть «Шахтер» 5 лет подряд, поэтому важно проявлять, как я подчеркнул ранее, уважение к своему оппоненту. Мы очень уважаем «Динамо», и я убежден, что в этой лиге это самый сложный соперник, с которым нам придется встречаться.