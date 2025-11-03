САБО: «В Динамо этот игрок выделяется среди всех даже на одной ноге»
Йожеф – о Ярмоленко
Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнениями об игре Андрея Ярмоленко в матче с «Шахтером».
«Ярмоленко провел плохую игру, однозначно. Его нужно было снимать после первого тайма.
Ну, он не центральный нападающий... Да, у Андрея класс. Он выделяется даже на одной ноге, но ведь забил Герреро в предыдущем матче. Возможно, стоило бы ему доверить сыграть в нападении», – сказал Сабо.
2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.
