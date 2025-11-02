25-летний бразильский вингер «Бетиса» Антони мощным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче 11-го тура Ла Лиги против «Мальорки».

На 10-й минуте игрок бильярдным выстрелом отправил мяч точно в нижний угол ворот.

После полноценного перехода в испанский клуб Антони забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

ВИДЕО. Неостановимый: Антони шикарным дальним ударом забил в Ла Лиге