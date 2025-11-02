ВИДЕО. Неостановимый: Антони шикарным дальним ударом забил в Ла Лиге

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
02 ноября 2025, 22:30 | Обновлено 02 ноября 2025, 22:55
Бразилец оформил четвертый гол в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

25-летний бразильский вингер «Бетиса» Антони мощным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче 11-го тура Ла Лиги против «Мальорки».

На 10-й минуте игрок бильярдным выстрелом отправил мяч точно в нижний угол ворот.

После полноценного перехода в испанский клуб Антони забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Дубль Антони. Бетис разгромил Мальорку и вошел в топ-5 Ла Лиги
Милан – Рома – 1:0. Незабитый пенальти и 13 минут Довбика. Видео гола
ВИДЕО. Сельта и Алавес взяли по три очка в Ла Лиге
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
