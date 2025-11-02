Поединок с Шахтером стал юбилейным для Ярмоленко

Поединок с «Шахтером» (1:3) стал 550-м в клубной карьере 36-летнего полузащитника киевлян Андрея Ярмоленко. 408 раз он выходил на поле за «Динамо», 86 – за английский «Вест Хэм», 28 – за эмиратский «Аль-Айн», 26 – за немецкую «Боруссию» из Дортмунда и 1 – за черниговскую «Десну». 381 матч Ярмоленко провел в национальных чемпионатах, 111 – в еврокубках, 44 – в национальных Кубках и 14 – в национальных Суперкубках и Кубках лиги.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

550 матчей в клубной карьере Андрея Ярмоленко

Сезон Клуб НЧ НК НСК ЕК Всего 2006/07 Десна - 1 - - 1 2007/08 Динамо 1 - - - 1 2008/09 Динамо 10 3 1 - 14 2009/10 Динамо 28 2 1 6 37 2010/11 Динамо 26 5 - 16 47 2011/12 Динамо 28 1 1 10 40 2012/13 Динамо 27 1 - 12 40 2013/14 Динамо 26 4 - 9 39 2014/15 Динамо 26 5 1 11 43 2015/16 Динамо 23 3 1 7 34 2016/17 Динамо 28 3 - 5 36 2017/18 Динамо 5 - 1 4 10 Боруссия Д 18 2 - 6 26 2018/19 Вест Хэм 9 - 1 - 10 2019/20 Вест Хэм 23 - - - 23 2020/21 Вест Хэм 15 3 3 - 21 2021/22 Вест Хэм 19 2 3 8 32 2022/23 Аль-Айн 23 4 1 - 28 2023/24 Динамо 17 1 - 2 20 2024/25 Динамо 21 3 - 9 33 2025/26 Динамо 8 1 - 6 15 Итого 381 44 14 111 550

НЧ - национальные чемпионаты; НК - национальные Кубки; НСК - национальные Суперкубки и Кубки лиги; ЕК - еврокубки.