Поединок с Шахтером стал юбилейным для Ярмоленко
36-летний ветеран киевлян провел 550-й матч в клубной карьере
Поединок с «Шахтером» (1:3) стал 550-м в клубной карьере 36-летнего полузащитника киевлян Андрея Ярмоленко. 408 раз он выходил на поле за «Динамо», 86 – за английский «Вест Хэм», 28 – за эмиратский «Аль-Айн», 26 – за немецкую «Боруссию» из Дортмунда и 1 – за черниговскую «Десну». 381 матч Ярмоленко провел в национальных чемпионатах, 111 – в еврокубках, 44 – в национальных Кубках и 14 – в национальных Суперкубках и Кубках лиги.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
|
Сезон
|
Клуб
|
НЧ
|
НК
|
НСК
|
ЕК
|
Всего
|
2006/07
|
Десна
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
2007/08
|
Динамо
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2008/09
|
Динамо
|
10
|
3
|
1
|
-
|
14
|
2009/10
|
Динамо
|
28
|
2
|
1
|
6
|
37
|
2010/11
|
Динамо
|
26
|
5
|
-
|
16
|
47
|
2011/12
|
Динамо
|
28
|
1
|
1
|
10
|
40
|
2012/13
|
Динамо
|
27
|
1
|
-
|
12
|
40
|
2013/14
|
Динамо
|
26
|
4
|
-
|
9
|
39
|
2014/15
|
Динамо
|
26
|
5
|
1
|
11
|
43
|
2015/16
|
Динамо
|
23
|
3
|
1
|
7
|
34
|
2016/17
|
Динамо
|
28
|
3
|
-
|
5
|
36
|
2017/18
|
Динамо
|
5
|
-
|
1
|
4
|
10
|
|
Боруссия Д
|
18
|
2
|
-
|
6
|
26
|
2018/19
|
Вест Хэм
|
9
|
-
|
1
|
-
|
10
|
2019/20
|
Вест Хэм
|
23
|
-
|
-
|
-
|
23
|
2020/21
|
Вест Хэм
|
15
|
3
|
3
|
-
|
21
|
2021/22
|
Вест Хэм
|
19
|
2
|
3
|
8
|
32
|
2022/23
|
Аль-Айн
|
23
|
4
|
1
|
-
|
28
|
2023/24
|
Динамо
|
17
|
1
|
-
|
2
|
20
|
2024/25
|
Динамо
|
21
|
3
|
-
|
9
|
33
|
2025/26
|
Динамо
|
8
|
1
|
-
|
6
|
15
|
Итого
|
|
381
|
44
|
14
|
111
|
550
НЧ - национальные чемпионаты; НК - национальные Кубки; НСК - национальные Суперкубки и Кубки лиги; ЕК - еврокубки.
