02 ноября 2025, 10:39 | Обновлено 02 ноября 2025, 10:40
Мбаппе стал в один ряд с легендами чемпионата Испании

Французский форвард забил 44 мяча в 45 матчах в матчах Ла Лиги

Мбаппе стал в один ряд с легендами чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче 9-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» на своем поле разгромил «Валенсию» со счетом 4:0. Два мяча в этом поединке (на 19-й и 31-й минутах) забил французский форвард «сливочных» Килиан Мбаппе.

Теперь у Килиана Мбаппе 44 забитых мяча в матчах Ла Лиги. Для этого форварду понадобилось 45 матчей. Мбаппе забил на один гол больше, чем Криштиану Роналду за то же количество игр.

Результат Мбаппе стал вторым в истории чемпионата Испании. Рекорд принадлежит легендарному Ференцу Пушкашу – 44 гола в первых 44 матчах испанской лиги.

