Мбаппе стал в один ряд с легендами чемпионата Испании
Французский форвард забил 44 мяча в 45 матчах в матчах Ла Лиги
В матче 9-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» на своем поле разгромил «Валенсию» со счетом 4:0. Два мяча в этом поединке (на 19-й и 31-й минутах) забил французский форвард «сливочных» Килиан Мбаппе.
Теперь у Килиана Мбаппе 44 забитых мяча в матчах Ла Лиги. Для этого форварду понадобилось 45 матчей. Мбаппе забил на один гол больше, чем Криштиану Роналду за то же количество игр.
Результат Мбаппе стал вторым в истории чемпионата Испании. Рекорд принадлежит легендарному Ференцу Пушкашу – 44 гола в первых 44 матчах испанской лиги.
RMA 2-0 VAL (32') - Mbappé ha marcado 44 goles en sus primeros 45 partidos de La Liga, es decir, un gol más de los que marcó Cristiano Ronaldo en ese mismo número de partidos.— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 1, 2025
Desde Puskás (44 goles en sus primeros 44 partidos de La Liga), nadie mejoraba los registros goleadores…
