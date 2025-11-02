Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей НАГОРНЯК: «Не знаю, что сказать. Такого у меня еще не было»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 08:29 |
309
0

Сергей НАГОРНЯК: «Не знаю, что сказать. Такого у меня еще не было»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

02 ноября 2025, 08:29 |
309
0
Сергей НАГОРНЯК: «Не знаю, что сказать. Такого у меня еще не было»
НК Верес. Сергей Нагорняк

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против ровенского Вереса (2:3) в 11 туре Украинской Премьер-лиги

– Понимали, что Верес будет ждать наших ошибок. Мы подвергались контратаки соперника, пропустили эти мячи, а свои где-то моменты не реализовали. Обидно, что с 0:2 отыгрались и все же проиграли.

Как только разыграли в центре, досадная потеря и снова пропущенный гол. Такого у меня еще не было, чтобы из пяти домашних игр все пять проиграть. И все матчи так близки: 4:5, 2:3...

Не знаю, что сказать. Ну, старались, но немного где-то чего-то не хватило. Если в предыдущей игре мы выигрывали каблуки, то сегодня, к сожалению, давали возможность команде соперника проводить контратаки и не успевали за их быстрыми футболистами.

Надо двигаться дальше. Ребята сделали все, что могли. Вроде бы, наладили немного игру в защите, и тут опять такая ошибка. А из этого и состоит результат. Там где-то мы не забили, там не реализовали. Ну, к сожалению, сегодня результат не в нашу пользу, – сказал коуч.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Сергей Нагорняк Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Эпицентр - Верес пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, что сделал Ярмоленко после неудачного первого тайма с Шахтером
Футбол | 01 ноября 2025, 23:54 2
Известно, что сделал Ярмоленко после неудачного первого тайма с Шахтером
Известно, что сделал Ярмоленко после неудачного первого тайма с Шахтером

Футболист выступил с речью и вдохновил команду

Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Футбол | 01 ноября 2025, 08:41 4
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»

Николай Морозюк заявил, что ему неприятно было пересекаться с известным украинским тренером

Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Футбол | 01.11.2025, 13:09
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Барселона – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 02.11.2025, 06:50
Барселона – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно
Футбол | 01.11.2025, 09:22
Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно
Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
31.10.2025, 11:35 4
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
01.11.2025, 07:42
Бокс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 15
Футбол
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
ВИДЕО. Ламина Ямаля подозревают в измене. Он провел ночь с горячей моделью
ВИДЕО. Ламина Ямаля подозревают в измене. Он провел ночь с горячей моделью
31.10.2025, 10:55 10
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
01.11.2025, 06:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем