Сергей НАГОРНЯК: «Не знаю, что сказать. Такого у меня еще не было»

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против ровенского Вереса (2:3) в 11 туре Украинской Премьер-лиги

– Понимали, что Верес будет ждать наших ошибок. Мы подвергались контратаки соперника, пропустили эти мячи, а свои где-то моменты не реализовали. Обидно, что с 0:2 отыгрались и все же проиграли.

Как только разыграли в центре, досадная потеря и снова пропущенный гол. Такого у меня еще не было, чтобы из пяти домашних игр все пять проиграть. И все матчи так близки: 4:5, 2:3...

Не знаю, что сказать. Ну, старались, но немного где-то чего-то не хватило. Если в предыдущей игре мы выигрывали каблуки, то сегодня, к сожалению, давали возможность команде соперника проводить контратаки и не успевали за их быстрыми футболистами.

Надо двигаться дальше. Ребята сделали все, что могли. Вроде бы, наладили немного игру в защите, и тут опять такая ошибка. А из этого и состоит результат. Там где-то мы не забили, там не реализовали. Ну, к сожалению, сегодня результат не в нашу пользу, – сказал коуч.