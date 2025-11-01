Итальянский журналист – о Довбике: «Я боролся за него против всех»
Стефано Ферре поддержал украинского нападающего Ромы
Спортивный комментатор и футбольный аналитик Стефано Ферре поделился мнениями по поводу украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.
«Его очень сильно критиковали, и это действительно игра «кнута и пряника». Гасперини уже некоторое время пытается дать Довбику «пряник», предоставляя ему игровое время, и теперь это начинает приносить плоды, потому что Довбик всегда был – я уже некоторое время слежу за ним, на самом деле, я боролся с этим против всех в прошлом году – он всегда был нападающим штрафной площади с серьезными ограничениями за ее пределами.
На самом деле он нападающий, который, только попадая в штрафную, разворачивается и трансформируется. В штрафной его физическая сила может иметь значение. В матче с «Пармой» он даже забил гол как настоящий нападающий, умеющий играть в штрафной», – сказал Ферре в эфире подкаста Le Foot Toujours.
