Итальянский журналист – о Довбике: «Я боролся за него против всех»

Спортивный комментатор и футбольный аналитик Стефано Ферре поделился мнениями по поводу украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Его очень сильно критиковали, и это действительно игра «кнута и пряника». Гасперини уже некоторое время пытается дать Довбику «пряник», предоставляя ему игровое время, и теперь это начинает приносить плоды, потому что Довбик всегда был – я уже некоторое время слежу за ним, на самом деле, я боролся с этим против всех в прошлом году – он всегда был нападающим штрафной площади с серьезными ограничениями за ее пределами.

На самом деле он нападающий, который, только попадая в штрафную, разворачивается и трансформируется. В штрафной его физическая сила может иметь значение. В матче с «Пармой» он даже забил гол как настоящий нападающий, умеющий играть в штрафной», – сказал Ферре в эфире подкаста Le Foot Toujours.