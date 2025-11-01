Итальянский журналист – о Довбике: «Я боролся за него против всех»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Стефано Ферре поддержал украинского нападающего Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Спортивный комментатор и футбольный аналитик Стефано Ферре поделился мнениями по поводу украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Его очень сильно критиковали, и это действительно игра «кнута и пряника». Гасперини уже некоторое время пытается дать Довбику «пряник», предоставляя ему игровое время, и теперь это начинает приносить плоды, потому что Довбик всегда был – я уже некоторое время слежу за ним, на самом деле, я боролся с этим против всех в прошлом году – он всегда был нападающим штрафной площади с серьезными ограничениями за ее пределами.

На самом деле он нападающий, который, только попадая в штрафную, разворачивается и трансформируется. В штрафной его физическая сила может иметь значение. В матче с «Пармой» он даже забил гол как настоящий нападающий, умеющий играть в штрафной», – сказал Ферре в эфире подкаста Le Foot Toujours.

По теме:
Гасперини подтвердил травму конкурента Довбика. Доволен Артемом
Чемпион мира – о Довбике: «Пичичи не выиграть, если ты – полный идиот»
Ждать трансфер? Гасперини определился с судьбой Довбика
Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Saar
Навіть Пітер Крауч з його двометровою незграбною статурою, за карним майданчиком обвіруав суперників.
