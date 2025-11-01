Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 14:22 | Обновлено 01 ноября 2025, 14:23
Легионер Вереса: «Имел честь играть рядом с Чигринским»

Константинос Стамулис рассказал о совместной игре с украинским защитником

01 ноября 2025, 14:22 | Обновлено 01 ноября 2025, 14:23
Легионер Вереса: «Имел честь играть рядом с Чигринским»
НК Верес. Константінос Стамуліс

Греческий защитник «Вереса» Константинос Стамулис рассказал о лучших легионерах из Украины и Греции в чемпионатах этих стран.

– Кто, по твоему мнению, был самым успешным греческим игроком в украинском футболе?

– Я знаю, что не так много греческих футболистов выступали в УПЛ, но, исходя из статистики, я бы сказал, что Сотирис Балафас выделяется больше всего.

– А какой украинский игрок, на твой взгляд, был самым успешным в греческом футболе?

– Не могу не вспомнить своего друга, футболиста, с которым мне довелось играть рядом. У него невероятный характер, и он играл ведущую роль в защите – Дмитрий Чигринский.

Ранее Стамулис рассказал о переходе в «Верес».

Константинос Стамулис Верес Ровно Дмитрий Чигринский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
