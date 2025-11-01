Легионер Вереса: «Имел честь играть рядом с Чигринским»
Константинос Стамулис рассказал о совместной игре с украинским защитником
Греческий защитник «Вереса» Константинос Стамулис рассказал о лучших легионерах из Украины и Греции в чемпионатах этих стран.
– Кто, по твоему мнению, был самым успешным греческим игроком в украинском футболе?
– Я знаю, что не так много греческих футболистов выступали в УПЛ, но, исходя из статистики, я бы сказал, что Сотирис Балафас выделяется больше всего.
– А какой украинский игрок, на твой взгляд, был самым успешным в греческом футболе?
– Не могу не вспомнить своего друга, футболиста, с которым мне довелось играть рядом. У него невероятный характер, и он играл ведущую роль в защите – Дмитрий Чигринский.
Ранее Стамулис рассказал о переходе в «Верес».
