Легионер Вереса: «Имел честь играть рядом с Чигринским»

Греческий защитник «Вереса» Константинос Стамулис рассказал о лучших легионерах из Украины и Греции в чемпионатах этих стран.

– Кто, по твоему мнению, был самым успешным греческим игроком в украинском футболе?

– Я знаю, что не так много греческих футболистов выступали в УПЛ, но, исходя из статистики, я бы сказал, что Сотирис Балафас выделяется больше всего.

– А какой украинский игрок, на твой взгляд, был самым успешным в греческом футболе?

– Не могу не вспомнить своего друга, футболиста, с которым мне довелось играть рядом. У него невероятный характер, и он играл ведущую роль в защите – Дмитрий Чигринский.

Ранее Стамулис рассказал о переходе в «Верес».