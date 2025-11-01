Второй перенос до начала игры. Матч УПЛ снова отложен
Игра начнется в 14:00
Матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Полтавой» был во второй раз перенесен из-за объявления воздушной тревоги в Днепропетровской области.
Поединок проходит в Кривом Роге на стадионе «Горняк», а судит игру арбитр Сергей Задыран из Киевской области.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды еще не успели выйти на поле, как игра уже была дважды перенесена из-за воздушной тревоги.
Сначала начало игры было отложено на 13:30 по киевскому времени. Теперь же стартовый свисток должен прозвучать в 14:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 1 ноября и начнется в 17:15 по Киеву
Немецкая и украинская классики, час Х для Ливерпуля, у Ромы снова экзамен