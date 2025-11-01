Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 13:28 | Обновлено 01 ноября 2025, 14:25
Второй перенос до начала игры. Матч УПЛ снова отложен

Игра начнется в 14:00

УПЛ

Матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и «Полтавой» был во второй раз перенесен из-за объявления воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Поединок проходит в Кривом Роге на стадионе «Горняк», а судит игру арбитр Сергей Задыран из Киевской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды еще не успели выйти на поле, как игра уже была дважды перенесена из-за воздушной тревоги.

Сначала начало игры было отложено на 13:30 по киевскому времени. Теперь же стартовый свисток должен прозвучать в 14:00.

