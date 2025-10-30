Эксперт рассказал, уволит ли Ахметов Турана после поражения в Классико

Известный украинский коуч Виталий Кварцяный рассказал, грозит ли увольнение главному тренеру донецкого «Шахтера» Арди Турану после поражения в матче 1/8 финала Кубка Украины против киевского «Динамо» (1:2):

«Ахметов в свое время пережил неудачный период Луческу, поэтому не думаю, что голова Турана полетит, потому что на этого тренера президент «Шахтера» делает ставку на длительное сотрудничество.

У Турана сейчас не очень простая ситуация с составом, потому что продали двух ключевых игроков из атакующего звена – Кевина и Судакова. Да и Алисон травмирован, и без него атакующий потенциал «горняков» очень обеднел.

Поэтому он сейчас Арда в поиске, кем их заменить, экспериментирует с составом. В целом, у Шахтера все нормально. Они на первом месте в УПЛ, в еврокубках еще ничего не потеряно. Вылетели из Кубка – ну, так бывает, кто-то должен был проиграть вчера, это же была кубковая игра. Посмотрим, что будет в воскресенье».