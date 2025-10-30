Мичел назвал главную проблему Цыганкова в Жироне

Наставник Жироны Мичел надеется, что украинский хавбек Виктор Цыганков избежит новых травм и будет получать игровую практику, чтобы вернуться к своей лучшей форме.

«Это даже хорошо, что в Кубке Испании мы сыграли дополнительное время. Многим игрокам нужны дополнительные минуты на поле. Они не устали в этом сезоне».

«Тот же Цыганков или Лемар – им нужно играть больше, им необходимо проводить матчи, чтобы выйти на свою лучшую форму. Мы ждем их лучшую форму, и важно, что сейчас они здоровы», – сказал Мичел.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 5 матчей.