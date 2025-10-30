Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мичел назвал главную проблему Цыганкова в Жироне
Испания
30 октября 2025, 17:29 | Обновлено 30 октября 2025, 18:02
1388
1

Мичел назвал главную проблему Цыганкова в Жироне

Тренер считает, что украинцу нужно чаще играть

30 октября 2025, 17:29 | Обновлено 30 октября 2025, 18:02
1388
1 Comments
Мичел назвал главную проблему Цыганкова в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Наставник Жироны Мичел надеется, что украинский хавбек Виктор Цыганков избежит новых травм и будет получать игровую практику, чтобы вернуться к своей лучшей форме.

«Это даже хорошо, что в Кубке Испании мы сыграли дополнительное время. Многим игрокам нужны дополнительные минуты на поле. Они не устали в этом сезоне».

«Тот же Цыганков или Лемар – им нужно играть больше, им необходимо проводить матчи, чтобы выйти на свою лучшую форму. Мы ждем их лучшую форму, и важно, что сейчас они здоровы», – сказал Мичел.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 5 матчей.

По теме:
Реал – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал определился с будущим Винисиуса после скандала с Хаби Алонсо
Алемани высказался о будущей трансферной политике Атлетико
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Виктор Цыганков Ла Лига
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Калюжный отличился суперголом в девятку ворот Агробизнеса
Футбол | 30 октября 2025, 17:35 0
ВИДЕО. Как Калюжный отличился суперголом в девятку ворот Агробизнеса
ВИДЕО. Как Калюжный отличился суперголом в девятку ворот Агробизнеса

Украинский хавбек отличился отличным ударом

Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Футбол | 29 октября 2025, 23:02 0
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»

Президент обратился к Владимиру Онищенко

«Эпохальное тренерское поражение». Реакция фанов на фиаско Шахтера
Футбол | 30.10.2025, 13:56
«Эпохальное тренерское поражение». Реакция фанов на фиаско Шахтера
«Эпохальное тренерское поражение». Реакция фанов на фиаско Шахтера
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
Футбол | 30.10.2025, 03:43
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 29.10.2025, 21:23
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Плохой сезон для легов. Никто не вырос. Или упали или травмированы. Ну может только Трубин на своем уровне остался.
Ответить
+1
Популярные новости
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
29.10.2025, 08:44
Футбол
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
29.10.2025, 07:51 6
Футбол
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
29.10.2025, 05:22 1
Бокс
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 7
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 294
Футбол
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
28.10.2025, 22:45 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем