Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Микель АРТЕТА: «Есть много положительного, а также важные уроки»
Англия
30 октября 2025, 14:44 | Обновлено 30 октября 2025, 14:59
Микель АРТЕТА: «Есть много положительного, а также важные уроки»

Коуч «Арсенала» похвалил своих подопечных

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поделился эмоциями после победы своей команды над Брайтоном (2:0) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги

«Прекрасный вечер по многим причинам. Мы в четвертьфинале турнира. Сегодня мы сменили много игроков. Мы выпустили на поле футболистов, никогда раньше не игравших вместе, против очень сильной команды Премьер-лиги.

У нас было два дебюта в старте – Макс Доуман и Андре Аннус – и, думаю, все очень гордятся тем, что они сделали, как они ответили на это большое испытание в своем возрасте, и тем, что мы выиграли матч.

Они никогда раньше не играли вместе (Пьеро Инкапье и Кристиан Москера, прим.), поэтому для построения химии нужно время. Думаю, сегодня они очень хорошо сыграли. Опять же, особенно для Пьеро, он не играл так много минут, чтобы впервые выходить в стартовом составе за клуб.

Есть много положительного, а также важные уроки, которые нужно придерживаться. Но в общем – прекрасный вечер. Думаю, снова был полный стадион. Болельщики действительно поддерживали команду, это чувствовалось в энергии. Мне очень приятно видеть такое развитие событий и я очень благодарен», – сказал Артета.

Микель Артета Арсенал Лондон Брайтон Кубок английской лиги по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Арсенал Лондон
