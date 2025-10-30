Сумма в миллионах евро. Известно, за сколько Рух готов продать Фаала

Известный журналист и инсайдер Михаил Спиваковский рассказал, за какую сумму «Рух» может продать своего нападающего Бубакара Фаала.

Львовский клуб готов расстаться со своим основным форвардом в случае, если сумма предложения составит около двух-трех миллионов евро.

Отметим, что в текущем сезоне Фаал сыграл 13 матчей за «Рух» во всех турнирах и забил 5 голов.

Transfermarkt оценивает 22-летнего нападающего в 450 тысяч евро.

Ранее Бубакар сравнивал бывшего тренера «Руха», а ныне наставника ЛНЗ Виталия Пономарева с нынешним тренером команды Иваном Федиком.