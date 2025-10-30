Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сумма в миллионах евро. Известно, за сколько Рух готов продать Фаала
30 октября 2025, 14:07
Большие деньги

ФК Рух. Бубакар Фаал

Известный журналист и инсайдер Михаил Спиваковский рассказал, за какую сумму «Рух» может продать своего нападающего Бубакара Фаала.

Львовский клуб готов расстаться со своим основным форвардом в случае, если сумма предложения составит около двух-трех миллионов евро.

Отметим, что в текущем сезоне Фаал сыграл 13 матчей за «Рух» во всех турнирах и забил 5 голов.

Transfermarkt оценивает 22-летнего нападающего в 450 тысяч евро.

Ранее Бубакар сравнивал бывшего тренера «Руха», а ныне наставника ЛНЗ Виталия Пономарева с нынешним тренером команды Иваном Федиком.

Иван Чирко Источник: ТаТоТаке
ViAn
У Руха було так багато класних гравців, але жодного не продали за ті гроші, які хотіли. Цінники то виставляли за Слюбика, Квасницю і Сапугу по 7-8 млн. євро мінімум. Тепер цей Фаал - та ж історія. Безкоштовно піде у кінці сезону в якийсь чемпіонат Словаччини.
Ответить
0
Gargantua
вылетят в пердив и будут там козьи морды строить
Ответить
0
