Сумма в миллионах евро. Известно, за сколько Рух готов продать Фаала
Большие деньги
Известный журналист и инсайдер Михаил Спиваковский рассказал, за какую сумму «Рух» может продать своего нападающего Бубакара Фаала.
Львовский клуб готов расстаться со своим основным форвардом в случае, если сумма предложения составит около двух-трех миллионов евро.
Отметим, что в текущем сезоне Фаал сыграл 13 матчей за «Рух» во всех турнирах и забил 5 голов.
Transfermarkt оценивает 22-летнего нападающего в 450 тысяч евро.
Ранее Бубакар сравнивал бывшего тренера «Руха», а ныне наставника ЛНЗ Виталия Пономарева с нынешним тренером команды Иваном Федиком.
