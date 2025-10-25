Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легионер Руха сравнил Пономарева и Федыка: «Дал много полезного»
Украина. Премьер лига
Легионер Руха сравнил Пономарева и Федыка: «Дал много полезного»

Бабукарр Фаал поблагодарил Виталия Пономарева

ФК Рух. Бабукарр Фаал

Гамбийский форвард львовского Руха Бабукарр Фаал сравнил Виталия Пономарева и Ивана Федика, с которыми работал в расположении львовского коллектива.

– Рух очень сильно изменилось по сравнению с прошлым сезоном: многие игроки ушли в другие клубы, сменился главный тренер. А что тебе больше всего запомнилось в работе с Виталием Пономаревым, который сейчас возглавляет ЛНЗ?

– Он хороший тренер со своим четким, узнаваемым и специфическим стилем игры. Несмотря на то, что мы недолго работали вместе, Пономарев успел дать мне много полезного и помог улучшить некоторые аспекты моей игры.

– А как тебе работать под руководством нынешнего главного тренера Руха Иваном Федыком?

– О, я могу сказать, что это хороший специалист. Федик – это отличный тренер, который позволяет игрокам проявлять себя на поле и не ограничивает их в действиях. Он доверяет команде и верит каждому футболисту. Такое доверие от тренера придает уверенности в собственных силах – это очень важно для игрока, – сказал гамбиец.

В настоящее время Виталий Пономарев возглавляет черкасский ЛНЗ, сменив на должности наставника «фиолетовых» Романа Григорчука, а Иван Федик работает главным тренером львовского Руха.

Бабукарр Фаал Виталий Пономарев Иван Федык Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
