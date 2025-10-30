«Играет для себя». Мареска раскритиковал игрока Челси
Лиам Делап рассердил своего тренера
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал красную карточку Лиама Делапа в матче Кубка английской лиги против «Вулверхэмптона» (4:3).
«Без сомнения, сегодня у нас также была очень глупая красная карточка, которая была абсолютно ненужной.
Глупый фол. Это две желтые карточки за семь минут. Обе, я думаю, можно было избежать.
После желтой карточки я четыре-пять раз говорил ему сохранять спокойствие. Но Лиам – это игрок, который, находясь на поле, играет для себя и ему трудно осознавать и слушать то, что происходит вокруг».
Отметим, что следующий матч «Челси» проведет первого ноября в 19:30, когда в рамках 10-го тура АПЛ сыграет выездной матч с «Тоттенхэмом».
