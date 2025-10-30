Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
30 октября 2025, 12:49 | Обновлено 30 октября 2025, 12:51
«Играет для себя». Мареска раскритиковал игрока Челси

Лиам Делап рассердил своего тренера

«Играет для себя». Мареска раскритиковал игрока Челси
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал красную карточку Лиама Делапа в матче Кубка английской лиги против «Вулверхэмптона» (4:3).

«Без сомнения, сегодня у нас также была очень глупая красная карточка, которая была абсолютно ненужной.

Глупый фол. Это две желтые карточки за семь минут. Обе, я думаю, можно было избежать.

После желтой карточки я четыре-пять раз говорил ему сохранять спокойствие. Но Лиам – это игрок, который, находясь на поле, играет для себя и ему трудно осознавать и слушать то, что происходит вокруг».

Отметим, что следующий матч «Челси» проведет первого ноября в 19:30, когда в рамках 10-го тура АПЛ сыграет выездной матч с «Тоттенхэмом».

