«Играет для себя». Мареска раскритиковал игрока Челси

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал красную карточку Лиама Делапа в матче Кубка английской лиги против «Вулверхэмптона» (4:3).

«Без сомнения, сегодня у нас также была очень глупая красная карточка, которая была абсолютно ненужной.

Глупый фол. Это две желтые карточки за семь минут. Обе, я думаю, можно было избежать.

После желтой карточки я четыре-пять раз говорил ему сохранять спокойствие. Но Лиам – это игрок, который, находясь на поле, играет для себя и ему трудно осознавать и слушать то, что происходит вокруг».