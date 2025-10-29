Один отдал, другой забил: украинский тандем вывел клуб в 1/8 финала Кубка
Максим Дячук и Иван Желизко сыграли немаловажную роль в матче «Лехии»
29 октября в 1/16 финала Кубка Польши состоялся матч между клубами «Пуща» и «Лехия» Гданьск.
Поединок прошёл на арене «Муниципальный стадион» в городе Неполомице.
В стартовом составе гостей вышли два украинских футболиста: Максим Дячук и Иван Желизко, которые провели на поле весь матч.
Первый тайм завершился без забитых мячей, поэтому команды пытались решить исход встречи во второй половине.
Украинский тандем открыл счет в матче: Иван Желизко подал с углового, а Максим Дячук удачно замкнул. Однако через несколько минут «Пуща» сравняла.
Игра перешла в овертайм, где сильнее оказалась «Лехия». Гости забили ещё два мяча и вышли дальше, победив со счётом 3:1.
Кубок Польши. 1/16 финала, 29 октября
«Пуща» – «Лехия» Гданьск – 1:3
Голы: Саймон, 74 – Дячук, 64, Бобчек, 115 (пен.), Чиркович, 120+2
Koniec spotkania. Meldujemy się w 1/8 STS Pucharu Polski 🤍💚#PUNLGD 1:3 pic.twitter.com/JS6qy7ojbP— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) October 29, 2025
