Один отдал, другой забил: украинский тандем вывел клуб в 1/8 финала Кубка

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Польша
29 октября 2025, 22:54 | Обновлено 29 октября 2025, 23:10
364
0

Максим Дячук и Иван Желизко сыграли немаловажную роль в матче «Лехии»

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Дячук

29 октября в 1/16 финала Кубка Польши состоялся матч между клубами «Пуща» и «Лехия» Гданьск.

Поединок прошёл на арене «Муниципальный стадион» в городе Неполомице.

В стартовом составе гостей вышли два украинских футболиста: Максим Дячук и Иван Желизко, которые провели на поле весь матч.

Первый тайм завершился без забитых мячей, поэтому команды пытались решить исход встречи во второй половине.

Украинский тандем открыл счет в матче: Иван Желизко подал с углового, а Максим Дячук удачно замкнул. Однако через несколько минут «Пуща» сравняла.

Игра перешла в овертайм, где сильнее оказалась «Лехия». Гости забили ещё два мяча и вышли дальше, победив со счётом 3:1.

Кубок Польши. 1/16 финала, 29 октября

«Пуща» – «Лехия» Гданьск – 1:3

Голы: Саймон, 74 – Дячук, 64, Бобчек, 115 (пен.), Чиркович, 120+2

Лехия Гданьск Кубок Польши по футболу видео голов и обзор Максим Дячук Иван Желизко Пуща Неполомице
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
