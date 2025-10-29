Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Дикий момент. Лидер Шахтера чудом не забил Динамо
Кубок Украины
29 октября 2025, 18:35 | Обновлено 29 октября 2025, 18:47
Марлон Гомес упустил верный шанс

ФК Шахтер. Марлон Гомес

Хавбек и один из лидеров Шахтера Марлон Гомес имел все шансы забить в ворота Динамо в матче Кубка Украины уже на стартовых минутах, но ударом головой отправил мяч точно во вратаря Руслана Нещерета.

Марлон не сумел нормально замкнуть удобный фланговый навес.

При этом бразилец еще и едва не получил травму, но все же продолжил встречу.

ФОТО. Классный момент Марлона на старте матча с Динамо

По теме:
ФОТО. Это сэйв Нещерета. Шахтер упустил супермомент в первом тайме
Защитник ФК Чернигов: «Победили благодаря мастерству нашего голкипера»
ФОТО. Яркий матч на ранней стадии Кубка. Битва грандов: Динамо – Шахтер
Иван Зинченко
