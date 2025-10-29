ФОТО. Дикий момент. Лидер Шахтера чудом не забил Динамо

Хавбек и один из лидеров Шахтера Марлон Гомес имел все шансы забить в ворота Динамо в матче Кубка Украины уже на стартовых минутах, но ударом головой отправил мяч точно во вратаря Руслана Нещерета.

Марлон не сумел нормально замкнуть удобный фланговый навес.

При этом бразилец еще и едва не получил травму, но все же продолжил встречу.

ФОТО. Классный момент Марлона на старте матча с Динамо