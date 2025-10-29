Динамо удивило выбором формы на кубковый матч с Шахтером

В среду, 29 октября, в 18:00 «Динамо» и «Шахтер» начнут матч 1/8 финала Кубка Украины.

В день игры на стадионе состоялось совещание по организационным вопросам. Среди прочего было утверждено, в формах каких цветов проведут игру обе команды.

Динамовцы неожиданно решили сыграть в комплекте формы зеленого цвета с золотыми вставками. Вратарь киевлян выйдет на поле в серой экипировке.

«Горняки» проведут матч в традиционной форме оранжевого цвета с черными вставками, а голкипер наденет желтую экипировку.

Отметим, что «Динамо» лишь во второй раз в текущем сезоне сыграет в зеленой форме. В прошлый раз это произошло в матче 1/16 финала Кубка Украины с «Александрией».