Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо удивило выбором формы на кубковый матч с Шахтером
Кубок Украины
29 октября 2025, 13:47 |
1235
1

Динамо удивило выбором формы на кубковый матч с Шахтером

Киевляне сыграют в зеленом комплекте

29 октября 2025, 13:47 |
1235
1 Comments
Динамо удивило выбором формы на кубковый матч с Шахтером
ФК Динамо Киев

В среду, 29 октября, в 18:00 «Динамо» и «Шахтер» начнут матч 1/8 финала Кубка Украины.

В день игры на стадионе состоялось совещание по организационным вопросам. Среди прочего было утверждено, в формах каких цветов проведут игру обе команды.

Динамовцы неожиданно решили сыграть в комплекте формы зеленого цвета с золотыми вставками. Вратарь киевлян выйдет на поле в серой экипировке.

«Горняки» проведут матч в традиционной форме оранжевого цвета с черными вставками, а голкипер наденет желтую экипировку.

Отметим, что «Динамо» лишь во второй раз в текущем сезоне сыграет в зеленой форме. В прошлый раз это произошло в матче 1/16 финала Кубка Украины с «Александрией».

По теме:
Ингулец одолел Викторию и завоевал путевку в 1/4 финала Кубка Украины
Экс-форвард сборной Украины не хочет видеть пенальти в игре Динамо – Шахтер
Виктория – Ингулец. Кубок Украины. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо Киев Шахтер Донецк Кубок Украины по футболу игровая форма Динамо - Шахтер
Иван Чирко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 29 октября 2025, 12:40 1
Интер – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 29 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Футбол | 28 октября 2025, 22:45 6
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5

Подопечные Мичела добыли непростую победу над Констанцией, Крапивцов пропустил два гола

Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Бокс | 29.10.2025, 05:22
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Футбол | 28.10.2025, 16:32
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Легенда МЮ: «Они уже выиграли титул АПЛ. Осталось оформить официально»
Футбол | 29.10.2025, 05:55
Легенда МЮ: «Они уже выиграли титул АПЛ. Осталось оформить официально»
Легенда МЮ: «Они уже выиграли титул АПЛ. Осталось оформить официально»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
під Оболонь шифрується
Ответить
0
Популярные новости
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
27.10.2025, 21:33 8
Бокс
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
28.10.2025, 07:55 7
Футбол
Паркер нашел виновного в поражении от Уордли
Паркер нашел виновного в поражении от Уордли
27.10.2025, 18:33
Бокс
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
28.10.2025, 11:12 8
Футбол
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
28.10.2025, 07:07 12
Футбол
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
27.10.2025, 19:01
Футбол
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
28.10.2025, 09:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем