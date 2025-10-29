КЕМКИН: «Хотим извиниться перед нашими болельщиками»

Вратарь «Кривбаса» Александр Кемкин прокомментировал поражение в выездном матче 10 тура УПЛ против киевского «Динамо» (0:4).

– «Динамо» устроило «Кривбасу» холодный душ. Кажется, команда не была готова к такому давлению?

– Да, киевляне сегодня провели очень хороший матч. Мы же, откровенно говоря, провалили игру, прежде всего в обороне. Я и вся команда хотим извиниться перед нашими болельщиками.

Мы обязательно сделаем выводы и постараемся исправиться уже в следующем матче. Нужно разобрать эту игру с холодной головой, когда эмоции утихнут. Только тогда сможем понять истинные причины такого результата.

– Вы уже понимаете, в каких моментах могли спасти ворота?

– Были трудные мячи. Да, в некоторых эпизодах я мог выручить команду. Но надо еще раз пересмотреть матч, чтобы детально все проанализировать.