ОФИЦИАЛЬНО. Известны два первых игрока, которых вызвал Ребров в сборную

Сборная Украины в ноябре проведет ключевые матчи отбора на ЧМ-2026. 13 ноября команда сыграет против Франции, а 16-го – с Исландией.

Стали известны первые два футболиста, которые попали в заявку Сергея Реброва на решающие матчи отбора. Лиссабонская «Бенфика» официально сообщила, что вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков поедут в ноябре в сборную Украины.

Трубин является основным голкипером команды в матчах квалификации к ЧМ-2026. Судаков в октябре получил травму в поединке с Исландией (5:3) и из-за этого пропустил игру против Азербайджана (2:1).

Ранее стало известно, что полузащитник английского «Брентфорда» и сборной Украины Егор Ярмолюк избежал серьезной травмы и также присоединится к команде.