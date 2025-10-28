Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Известны два первых игрока, которых вызвал Ребров в сборную
Чемпионат мира
28 октября 2025, 21:51 | Обновлено 28 октября 2025, 21:54
1348
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известны два первых игрока, которых вызвал Ребров в сборную

Судаков и Трубин вызваны в главную команду страны

28 октября 2025, 21:51 | Обновлено 28 октября 2025, 21:54
1348
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известны два первых игрока, которых вызвал Ребров в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин и Георгий Судаков

Сборная Украины в ноябре проведет ключевые матчи отбора на ЧМ-2026. 13 ноября команда сыграет против Франции, а 16-го – с Исландией.

Стали известны первые два футболиста, которые попали в заявку Сергея Реброва на решающие матчи отбора. Лиссабонская «Бенфика» официально сообщила, что вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков поедут в ноябре в сборную Украины.

Трубин является основным голкипером команды в матчах квалификации к ЧМ-2026. Судаков в октябре получил травму в поединке с Исландией (5:3) и из-за этого пропустил игру против Азербайджана (2:1).

Ранее стало известно, что полузащитник английского «Брентфорда» и сборной Украины Егор Ярмолюк избежал серьезной травмы и также присоединится к команде.

По теме:
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Усиление для Реброва. Игрок сборной Украины избежал серьезной травмы
Полузащитник аутсайдера УПЛ получил дебютный вызов в национальною сборную
Бенфика Сергей Ребров сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Франция - Украина ЧМ-2026 по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Украина - Исландия
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Это новый Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за сборную Украины»
Футбол | 28 октября 2025, 12:15 4
САБО: «Это новый Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за сборную Украины»
САБО: «Это новый Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за сборную Украины»

Бывший тренер киевского «Динамо» оценил прогрес Артема Рыбака из «Барселоны»

Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Футбол | 28 октября 2025, 07:55 6
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона

«Рух» готов оставить футбольную школу

Эксперт: «Динамо – 80-летний дед в постели с моделью. Хочет и не может»
Футбол | 28.10.2025, 18:11
Эксперт: «Динамо – 80-летний дед в постели с моделью. Хочет и не может»
Эксперт: «Динамо – 80-летний дед в постели с моделью. Хочет и не может»
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Футбол | 28.10.2025, 22:45
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
Футбол | 28.10.2025, 13:27
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 9
Бокс
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
«Украинец задыхается». Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча ПСЖ
27.10.2025, 10:31 6
Футбол
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
26.10.2025, 16:33 9
Бокс
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
26.10.2025, 23:40 1
Футбол
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
27.10.2025, 19:01
Футбол
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 131
Футбол
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
28.10.2025, 15:17 51
Футбол
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
27.10.2025, 08:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем