ОФИЦИАЛЬНО. Известны два первых игрока, которых вызвал Ребров в сборную
Судаков и Трубин вызваны в главную команду страны
Сборная Украины в ноябре проведет ключевые матчи отбора на ЧМ-2026. 13 ноября команда сыграет против Франции, а 16-го – с Исландией.
Стали известны первые два футболиста, которые попали в заявку Сергея Реброва на решающие матчи отбора. Лиссабонская «Бенфика» официально сообщила, что вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков поедут в ноябре в сборную Украины.
Трубин является основным голкипером команды в матчах квалификации к ЧМ-2026. Судаков в октябре получил травму в поединке с Исландией (5:3) и из-за этого пропустил игру против Азербайджана (2:1).
Ранее стало известно, что полузащитник английского «Брентфорда» и сборной Украины Егор Ярмолюк избежал серьезной травмы и также присоединится к команде.
🇺🇦 Trubin e Sudakov na lista de convocados da Ucrânia!— SL Benfica (@SLBenfica) October 28, 2025
🗓️ 13/11 ✖️ França
🗓️ 16/11 ✖️ Islândia pic.twitter.com/Kjfwo2ksQ7
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер киевского «Динамо» оценил прогрес Артема Рыбака из «Барселоны»
«Рух» готов оставить футбольную школу