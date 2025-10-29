ЛЕОНЕНКО: «Это самый сильный защитник Динамо. Он практически не ошибается»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко уверен, что Алиу Тиаре является сильнейшим защитником «бело-синих» на данный момент.

– Тиаре потеснил из основного состава Михавко. Что скажете о сенегальцах?

– Конечно, Тиаре сильнее Михавко. Я вообще считаю, что сенегалец сейчас – самый сильный защитник «Динамо». Тиаре практически не ошибается, и это радует. Даже в еврокубках, когда у него отобрали мяч, я полагаю, что на нем был фол.

Против «Кривбасса» Попов тоже порадовал, ведь не так много «гранат» партнерам отдавал. Здесь вопрос, кого теперь выпускать – Михавко или Попова. Однако, поскольку Попов забил, то в составе на «Шахтер» будет он. Выигрышный состав обычно не меняют, – уверен Леоненко.

Тиаре перебрался в чемпионат Украины во время летнего трансферного окна из французского «Гавра» за один миллион евро. Сенегалец подписал контракт до июня 2029 года.

В нынешнем сезоне 21-летний защитник провел семь матчей во всех турнирах.