Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тотти признался, как в СМИ попало его скандальное заявление о Довбике
Лига Европы
28 октября 2025, 14:40 |
911
0

Легенда итальянского футбола – о нереализованных украинцем пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легенда итальянской «Ромы» Франческо Тотти рассказал, как в СМИ попали его слова о пенальти, которые в матче Лиги Европы с «Лилле» не реализовали нынешние игроки его бывшего клуба украинец Артем Довбик и аргентинец Матиас Суле.

«Я отправил эту аудиозапись своему другу, а он переслал ее в чат, в котором находились семь или восемь человек. По сути, я сказал правду», – рассказал Тотти в подкасте Луки Тони.

Довбик не реализовал свой пенальти в матче с «Лилле» на 82-й минуте. Однако арбитр встречи попросил перебить 11-метровый удар. Но украинец не смог переиграть вратаря соперников и со второй попытки.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
