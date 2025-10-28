Тотти признался, как в СМИ попало его скандальное заявление о Довбике

Легенда итальянской «Ромы» Франческо Тотти рассказал, как в СМИ попали его слова о пенальти, которые в матче Лиги Европы с «Лилле» не реализовали нынешние игроки его бывшего клуба украинец Артем Довбик и аргентинец Матиас Суле.

«Я отправил эту аудиозапись своему другу, а он переслал ее в чат, в котором находились семь или восемь человек. По сути, я сказал правду», – рассказал Тотти в подкасте Луки Тони.

Довбик не реализовал свой пенальти в матче с «Лилле» на 82-й минуте. Однако арбитр встречи попросил перебить 11-метровый удар. Но украинец не смог переиграть вратаря соперников и со второй попытки.