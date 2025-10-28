В Металлисте 1925 разнесли арбитров после поражения от ЛНЗ: «Почему нет?»

Защитник харьковского Металлиста 1925 года Илья Крупский раскритиковал арбитров матча 10 тура Украинской Премьер-лиги против ЛНЗ (0:1)

«Я просто не понимаю, есть ли вообще в УПЛ боковые камеры, которые могут смотреть линию. Если там рефери поднимает флажок, то почему, если у нас есть VAR, у нас нет боковых камер, показывающих линию ворот, чтобы смотреть.

Так же у нас было с «Кудровкой» – такой же момент. Как мы можем смотреть камеру из центра поля? Как она может оттуда показать получившийся у нас мяч вышел за линию ворот или нет. Он может ошибиться, он может не увидеть, но если для этого создали VAR, то, пожалуйста, давайте будем делать какие-то боковые камеры, чтобы всем было легче решать такие вопросы. Эмоции просто, не хочется сейчас ничего лишнего наговорить», – сказал Илья.

В нынешнем сезоне Металлист 1925 года шестую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 10 сыгранных матчей. ЛНЗ находится на третьей строчке, имея 20 очков.