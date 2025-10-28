Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Металлисте 1925 разнесли арбитров после поражения от ЛНЗ: «Почему нет?»
Украина. Премьер лига
28 октября 2025, 14:24 | Обновлено 28 октября 2025, 14:35
562
1

В Металлисте 1925 разнесли арбитров после поражения от ЛНЗ: «Почему нет?»

Илья Крупский недоволен судейством в УПЛ

28 октября 2025, 14:24 | Обновлено 28 октября 2025, 14:35
562
1 Comments
В Металлисте 1925 разнесли арбитров после поражения от ЛНЗ: «Почему нет?»
ФК Металлист 1925. Илья Крупский

Защитник харьковского Металлиста 1925 года Илья Крупский раскритиковал арбитров матча 10 тура Украинской Премьер-лиги против ЛНЗ (0:1)

«Я просто не понимаю, есть ли вообще в УПЛ боковые камеры, которые могут смотреть линию. Если там рефери поднимает флажок, то почему, если у нас есть VAR, у нас нет боковых камер, показывающих линию ворот, чтобы смотреть.

Так же у нас было с «Кудровкой» – такой же момент. Как мы можем смотреть камеру из центра поля? Как она может оттуда показать получившийся у нас мяч вышел за линию ворот или нет. Он может ошибиться, он может не увидеть, но если для этого создали VAR, то, пожалуйста, давайте будем делать какие-то боковые камеры, чтобы всем было легче решать такие вопросы. Эмоции просто, не хочется сейчас ничего лишнего наговорить», – сказал Илья.

В нынешнем сезоне Металлист 1925 года шестую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 16 зачетных пунктов после 10 сыгранных матчей. ЛНЗ находится на третьей строчке, имея 20 очков.

По теме:
Артем Кравец показал, чем занимается после скандального ухода из Динамо
Легионер Руха получил дебютный вызов в национальную сборную
УПЛ определилась с лучшим тренером и игроком 10-го тура чемпионата
Илья Крупский Металлист 1925 Металлист 1925 - ЛНЗ ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль отписался от Карвахаля в Instagram после Эль Класико
Футбол | 28 октября 2025, 07:15 3
Ямаль отписался от Карвахаля в Instagram после Эль Класико
Ямаль отписался от Карвахаля в Instagram после Эль Класико

18-летний вундеркинд обиделся на капитана сборной Испании

Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Футбол | 28 октября 2025, 07:55 6
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона

«Рух» готов оставить футбольную школу

Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Футбол | 28.10.2025, 08:33
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
Футбол | 27.10.2025, 14:58
ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
Полузащитник из чемпионата Италии намерен играть за сборную Украины
Футбол | 28.10.2025, 14:23
Полузащитник из чемпионата Италии намерен играть за сборную Украины
Полузащитник из чемпионата Италии намерен играть за сборную Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sania
Дійсно, краще заткнутися і грати в футбол. звєзда недороблена. Чому не волали, коли в грі з Динамо не поставили 100% пенальті?  "Як ми можемо дивитися?" - та твоє завдання на полі дивитися за мячем...
Ответить
-3
Популярные новости
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
26.10.2025, 16:26 4
Футбол
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 131
Футбол
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
26.10.2025, 11:09 4
Бокс
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
26.10.2025, 16:33 7
Бокс
Алонсо прокомментировал странную реакцию Винисиуса на замену в Эль-Класико
Алонсо прокомментировал странную реакцию Винисиуса на замену в Эль-Класико
27.10.2025, 00:10
Футбол
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 23
Футбол
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем